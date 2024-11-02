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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 468 оценок

Square Enix уже активно занимается разработкой третьего эпизода ремейка Final Fantasy VII

Gruz_
Новости

В начале этого года состоялся релиз Final Fantasy VII Rebirth, но фанаты уже с нетерпением ждут следующей части истории, которая наконец-то завершит трилогию ремейков.

Несмотря на то, что до релиза игры еще далеко, разработчики уже вовсю трудятся над третьей частью ремейка. В коротком сообщении, оставленном в социальных сетях, режиссер Наоки Хамагучи сообщил, что они прилагают все усилия, чтобы выпустить ее как можно скорее.

В начале года продюсер Тецуя Номура заявил, что основной сюжет третьей части FF7 Remake уже завершен. Что касается сроков выхода игры, Номура заявил, что время разработки 3-й части будет таким же, как и у Rebirth - три года, а значит, мы увидим ее не раньше 2027 года.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

мне финалки никак не зашли. никакая часть не зацепила // Александр Ильенков

0
Dmitriy Rusty

Всё правильно мусорные слеш прокладки для тех кто реальную фантазию не нюхал и не знает что такое рпг и вся серия финалки,картинка не плохая не более.

-1
Пользователь ВКонтакте

Мусор проходной начиная с 1 части - искуственный хайп. 👎 // Oleg Diodorov

-2