Square Enix уже активно занимается разработкой третьего эпизода ремейка Final Fantasy VII

В начале этого года состоялся релиз Final Fantasy VII Rebirth, но фанаты уже с нетерпением ждут следующей части истории, которая наконец-то завершит трилогию ремейков.

Несмотря на то, что до релиза игры еще далеко, разработчики уже вовсю трудятся над третьей частью ремейка. В коротком сообщении, оставленном в социальных сетях, режиссер Наоки Хамагучи сообщил, что они прилагают все усилия, чтобы выпустить ее как можно скорее.

В начале года продюсер Тецуя Номура заявил, что основной сюжет третьей части FF7 Remake уже завершен. Что касается сроков выхода игры, Номура заявил, что время разработки 3-й части будет таким же, как и у Rebirth - три года, а значит, мы увидим ее не раньше 2027 года.