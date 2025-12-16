Square Enix выпустила бесплатную демоверсию Final Fantasy 7 Remake для Xbox Series

Square Enix сдержала обещание, данное на сентябрьской выставке, и подготовила отличный сюрприз для владельцев консолей Microsoft.

В Microsoft Store появилась бесплатная демоверсия Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Любой владелец Xbox Series X/S уже сейчас может скачать файл весом около 20 ГБ и самостоятельно убедиться, как выглядит знаменитая jRPG на консоли Microsoft.

Помимо возможности наконец-то опробовать FF7 Remake на Xbox, есть еще несколько причин, чтобы установить эту демоверсию. Во-первых, сохраненные данные будут перенесены в основную игру, когда она выйдет в следующем месяце. Кроме того, за прохождение демоверсии можно получить бонусные предметы «Revival Earrings» и «Survival Set», которые будут доступны в полной версии игры после ее выпуска.

Релиз Final Fantasy 7 Remake Intergrade на Xbox Series запланирован на 22 января 2026 года.