Издательство Square Enix объявило о выпуске двух книг на английском языке, приуроченных к предстоящему релизу заключительной главы трилогии ремейков — Final Fantasy 7 Revelation. Оба издания от сценариста Кадзусигэ Нодзимы поступят в продажу 16 марта 2027 года.

Первым релизом станет переиздание в мягкой обложке романа Final Fantasy VII Remake: Traces of Two Pasts, впервые вышедшего в 2023 году. Книга раскрывает предыстории Тифы Локхарт и Айрис Гейнсборо, которыми героини делятся друг с другом во время путешествия после побега из Мидгара. Стоимость издания составит $18.99, предзаказы в Penguin Random House и других книжных сетях откроются 17 ноября 2026 года.

Одновременно с ним в твердом переплете выйдет прямой сиквел — Final Fantasy VII Rebirth: Dear Destiny. Роман продолжит сюжетные линии героинь: Тифа пытается наладить жизнь в баре «Седьмое небо», скрываясь от расследования Турков в отношении «Лавины», а Айрис торгует цветами в Мидгаре в ожидании дорогого человека. В сборник также войдет бонусный рассказ о службе Клауда пехотинцем в корпорации «Шинра». Предзаказ новинки уже открыт в Square Enix Store и у ритейлеров по цене $26.99.

Книжные новинки призваны подготовить аудиторию к выходу самой Final Fantasy 7 Revelation, релиз которой запланирован на 8 апреля 2027 года для Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store).