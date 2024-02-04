Стал известен список трофеев Final Fantasy 7 Rebirth: за платину придется потрудиться

До запуска Final Fantasy 7 Rebirth осталось еще несколько недель, но в сети появился полный список из 61 трофея игры, включая платину, которая на бумаге потребует от вас немало усилий

Чтобы избежать спойлеров (включая секретного босса), мы не будем делиться списком. Если вам интересно, вы можете найти его по этому адресу, но можем сказать вам, что, вероятно, потребуется более 100 часов, чтобы получить их все. Фактически, одна из целей, которые необходимо выполнить для платины, требует завершения приключения на сложном уровне сложности, который, согласно информации, предоставленной Square Enix ранее, как мы предполагаем, будет разблокирован только после просмотра титров (изначально будут доступны только варианты Лёгкий, Нормальный и Динамический).

В остальном большинство трофеев Final Fantasy 7 Rebirth разблокируются просто путем прохождения различных глав приключения, а другие связаны с базовыми действиями боевой системы. Нет недостатка в более длительных задачах, которые требуют от вас выполнения дополнительных действий, таких как гонки чокобо, или, опять же, выполнения всех второстепенных миссий и достижения определенного высокого уровня персонажем.

Final Fantasy 7 Rebirth будет доступна с 29 февраля в качестве временного эксклюзива для PS5. На следующей неделе игра станет главным героем Sony State of Play, где, вероятно, также будет представлена ​​бесплатная демоверсия.