Стал известен точный размер скачиваемых файлов и дата предзагрузки Final Fantasy 7 Rebirth

На дворе февраль, а это значит, что настал месяц официального запуска Final Fantasy 7 Rebirth. Как сообщает трекер-аккаунт PlayStation Game Size, Final Fantasy 7 Rebirth будет иметь размер 145 ГБ. Это неудивительно, учитывая, что игра запускается на двух дисках.

Это не единственная новость, опубликованная PS Game Size: также были раскрыты точная дата и время предварительных загрузок. Похоже, что Final Fantasy 7 Rebirth будет следовать схожему времени предварительной загрузки. Игроки смогут начать предзагружать игру 27 февраля в полночь по местному врмени.

Final Fantasy 7 Rebirth официально выйдет 29 февраля эксклюзивно для PS5.