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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 113 оценок

Стал известен точный размер скачиваемых файлов и дата предзагрузки Final Fantasy 7 Rebirth

monk70
Новости

На дворе февраль, а это значит, что настал месяц официального запуска Final Fantasy 7 Rebirth. Как сообщает трекер-аккаунт PlayStation Game Size, Final Fantasy 7 Rebirth будет иметь размер 145 ГБ. Это неудивительно, учитывая, что игра запускается на двух дисках.

Это не единственная новость, опубликованная PS Game Size: также были раскрыты точная дата и время предварительных загрузок. Похоже, что Final Fantasy 7 Rebirth будет следовать схожему времени предварительной загрузки. Игроки смогут начать предзагружать игру 27 февраля в полночь по местному врмени.

Final Fantasy 7 Rebirth официально выйдет 29 февраля эксклюзивно для PS5.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
JohnTornton

почему неудивительно? у the division было 5 дисков, а игра весит всего 40 гигов

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Zlobin_Evgeny

жесть 145 гигов, а не многовато?

-1
Snake Snaake Snaaaaaake

ну можешь скачать 45 гигов, потом нам расскажешь - запустилась или нет

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