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Final Fantasy 7 30.05.1998
8.6 921 оценка

State of Play? PlayStation Germany намекает на скорое появление новостей о Final Fantasy VII Rebirth и Stellar Blade

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butcher69
Новости

PlayStation Germany опубликовала на сайте X два сообщения, которые сразу же вызвали предположения о том, что на этой неделе появится State of Play посвященная играм сторонних разработчиков, выходящим на PS5 в ближайшие месяцы.

Первое сообщение касается Final Fantasy VII Rebirth, которая, как вы уже знаете, станет временным эксклюзивом для PS5. Сопроводительный текст к короткому тизерному видеоролику звучит таким образом:

Мы слышали, что сейчас самое время добавить Final Fantasy VII Rebirth в ваш список желаний.

За этим следует сообщение в аналогичных тонах о Stellar Blade, еще одном PS5-эксклюзиве:

Stellar Blade будет PS5-эксклюзивом. Добавьте игру в список желаний.

Тот факт, что PlayStation Germany предложила людям добавить эти две игры в список желаний практически одновременно, заставил многих предположить, что готовится некая презентация, не в последнюю очередь благодаря слухам, которые распространил инсайдер Shinobi602, о предстоящем на этой неделе мероприятии Sony.

Конечно, справедливости ради стоит уточнить, что это неподтвержденная новость, основанная на предположениях.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
AlexFullBeast
Stellar Blade будет PS5-эксклюзивом. Добавьте игру в список желаний.

Вот это конечно пздц. Разработчик анонсировал игру для всех платформ, Сони прибежала такая "вот денег на, пс эксклюв быть", и все. Ждите теперь пару лет и не только на боксе, но и на ПК.

Спасибо Сони 👍👍👍

-1
Alex40001

https://www.playstation.com/ru-ua/games/stellar-blade/

https://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_Blade

Издатель: Sony Interactive Entertainment

с другой стороны да нае еще то

0
AlexFullBeast Alex40001

Когда её анонсировали, то Sony не была издателем. Разработчик сам издавал и она была анонсировала для ПК, бокса и пс ¯\_(ツ)_/¯

-1