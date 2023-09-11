State of Play? PlayStation Germany намекает на скорое появление новостей о Final Fantasy VII Rebirth и Stellar Blade

PlayStation Germany опубликовала на сайте X два сообщения, которые сразу же вызвали предположения о том, что на этой неделе появится State of Play посвященная играм сторонних разработчиков, выходящим на PS5 в ближайшие месяцы.
Первое сообщение касается Final Fantasy VII Rebirth, которая, как вы уже знаете, станет временным эксклюзивом для PS5. Сопроводительный текст к короткому тизерному видеоролику звучит таким образом:
Мы слышали, что сейчас самое время добавить Final Fantasy VII Rebirth в ваш список желаний.
За этим следует сообщение в аналогичных тонах о Stellar Blade, еще одном PS5-эксклюзиве:
Stellar Blade будет PS5-эксклюзивом. Добавьте игру в список желаний.
Тот факт, что PlayStation Germany предложила людям добавить эти две игры в список желаний практически одновременно, заставил многих предположить, что готовится некая презентация, не в последнюю очередь благодаря слухам, которые распространил инсайдер Shinobi602, о предстоящем на этой неделе мероприятии Sony.
Конечно, справедливости ради стоит уточнить, что это неподтвержденная новость, основанная на предположениях.
Вот это конечно пздц. Разработчик анонсировал игру для всех платформ, Сони прибежала такая "вот денег на, пс эксклюв быть", и все. Ждите теперь пару лет и не только на боксе, но и на ПК.
Спасибо Сони 👍👍👍
https://www.playstation.com/ru-ua/games/stellar-blade/
https://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_Blade
Издатель: Sony Interactive Entertainment
с другой стороны да нае еще то
Когда её анонсировали, то Sony не была издателем. Разработчик сам издавал и она была анонсировала для ПК, бокса и пс ¯\_(ツ)_/¯