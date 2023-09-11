State of Play? PlayStation Germany намекает на скорое появление новостей о Final Fantasy VII Rebirth и Stellar Blade ©

PlayStation Germany опубликовала на сайте X два сообщения, которые сразу же вызвали предположения о том, что на этой неделе появится State of Play посвященная играм сторонних разработчиков, выходящим на PS5 в ближайшие месяцы.

Первое сообщение касается Final Fantasy VII Rebirth, которая, как вы уже знаете, станет временным эксклюзивом для PS5. Сопроводительный текст к короткому тизерному видеоролику звучит таким образом:

Мы слышали, что сейчас самое время добавить Final Fantasy VII Rebirth в ваш список желаний.

За этим следует сообщение в аналогичных тонах о Stellar Blade, еще одном PS5-эксклюзиве:

Stellar Blade будет PS5-эксклюзивом. Добавьте игру в список желаний.

Тот факт, что PlayStation Germany предложила людям добавить эти две игры в список желаний практически одновременно, заставил многих предположить, что готовится некая презентация, не в последнюю очередь благодаря слухам, которые распространил инсайдер Shinobi602, о предстоящем на этой неделе мероприятии Sony.

Конечно, справедливости ради стоит уточнить, что это неподтвержденная новость, основанная на предположениях.