Структура и проработка деталей в The Witcher 3 вдохновили разработчиков Final Fantasy 7 Rebirth

В 2015 году польская студия CD Projekt RED выпустила масштабную ролевую игру The Witcher 3: Wild Hunt. Проект оказал серьезное влияние на всю игровую индустрию, повсеместно внедряя похожие системы расследований и другие механики из игры. "Ведьмак 3" вдохновил многих известных разработчиков, включая японских игроделов. Свою любовь к проекту признали разработчики еще не вышедшей игры Final Fantasy 7 Rebirth.

Создатели Final Fantasy 7 Rebirth в интервью для японских СМИ поделились тем, как The Witcher 3 вдохновил их при создании игры. В их проекте не будет системы расследований, "ведьмачьего чутья" и других особенностей, характерных для многих современных игр с открытым миром. По словам авторов игры, их вдохновила несколько иная сторона польской PRG. Они отметили общую структуру мира игры, глубокую разработку дополнительных заданий и серьезное внимание к даже мельчайшим деталям.

В Final Fantasy 7 Rebirth игроки могут ожидать сходный уровень качества. Разработчики постарались уделить достаточное внимание второстепенным активностям и наполненности открытого мира, чтобы сделать его интересным для исследования, не сильно отвлекая игроков от основной истории.