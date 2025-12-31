Сцена с Сефиротом и Дженовой в Final Fantasy VII настолько напугала продюсера, что он едва не получил сердечный приступ

В культовой Final Fantasy VII хватает мрачных и пугающих эпизодов, однако даже внутри самой команды разработчиков были моменты, способные по-настоящему напугать. Один из таких случаев вспомнил продюсер Square Enix Такаси Токита, работавший над оригинальной версией JRPG для первой PlayStation.

По его словам, самый жуткий эпизод связан со сценой с Дженовой в воспоминаниях о Нибельхейме, где Сефирот сталкивается с правдой о своём происхождении в реакторе. Во время разработки, когда Токита работал за компьютером, на экране девкита PlayStation внезапно сама по себе запустилась эта кат-сцена.

Продюсер признался, что неожиданное появление мрачного ролика напугало его настолько, что он буквально почувствовал, будто у него может случиться сердечный приступ. Учитывая атмосферу сцены, тревожную музыку и образ Дженовы, реакция вполне объяснима — даже сегодня этот момент считается одним из самых жутких во всей игре.

Дополнительный эффект создавал и технологический контекст эпохи. В конце 90-х SquareSoft только осваивала трёхмерные кат-сцены, и подобные ролики выглядели по-настоящему революционно и пугающе. Неожиданный запуск сцены на фоне экспериментальной техники легко мог показаться чем-то почти мистическим.

Этот случай лишь подчёркивает, насколько сильное впечатление Final Fantasy VII производила не только на игроков, но и на собственных создателей. Сефирот оказался настолько убедительным антагонистом, что сумел напугать даже тех, кто стоял у истоков его появления.