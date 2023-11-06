Сценарист Final Fantasy VII Remake просит фанатов перестать требовать смерти персонажей

Сценарист Final Fantasy VII Remake Казушиге Ноджима (Kazushige Nojima) обратился к общественности после получения многочисленных сообщений с просьбой убить определенных персонажей в новом приключении Square Enix. Он попросил фанатов прекратить подобные действия, заявив, что не хочет делать аккаунт "приватным" или отключать/блокировать пользователей, чтобы избавиться от надоедливых людей.
До этого публика постоянно отвечала на его твиты с просьбой убить или навсегда удалить некоторых из наименее любимых персонажей из нового сюжета, хотя сам разработчик заявил, что больше не будет обсуждать свои проекты на этой платформе, а лишь будет делиться подробностями своей личной жизни.
Еще один важный момент - Нодзима ни разу не заявил, что работает над Final Fantasy VII Rebirth. Несмотря на то, что для команды, создавшей первую часть новой версии, вполне естественно продолжать работу над сиквелами, многие воспринимают это как факт и по-прежнему засыпают ленту сообщений о том, что они хотят или не хотят видеть в следующей игре.
Стоит отметить, что, несмотря на то, что у общественности есть свои предпочтения, никто, кроме команды Square Enix, отвечающей за проект, не знает, в каком направлении будет развиваться эта история в ближайшем будущем. Иными словами, вполне возможно, что они уже знают, кто погибнет/выживет в их истории и как это отразится на финале саги.
Даже если они прислушаются к мнению фанатов, изменение чего-либо заставит их переосмыслить весь сюжет, а это невозможно так близко к релизу. Final Fantasy VII Rebirth выйдет 29 февраля 2024 года, и вполне возможно, что она уже готова - учитывая, что несколько демо-версий уже были показаны на мероприятиях и международной прессе.
Ремейк уже изменил некоторые ключевые моменты основной истории FF7, направив ее персонажей и вселенную в иное русло, нежели то, что мы знаем по оригиналу. Ответственные за создание новой версии также подтвердили, что в ней появятся новые сюжетные линии и будут существенно изменены классические сцены, так что трудно составить представление о том, чем все это закончится.
А давайте каждому третьеплановому подавальщику по три спиноффа сделаем!
Всем же ужжжасно интересно!
мне норм не знаю кому не понравилось, всё как надо
Он щас подтвердил что айрис жива?
Как минимум жив Зак,а ведь именно его смерть двигала Клаудика )
Так там и группа с красными банданами жива
так сифиврот его вернул в конце- оне же спрашивал клауда чё он хочет пожелать- вот он и пожелал, а вот чё пожелал мы и узнаем во 2 части ;)
что? они реснули зака? какого хрена?
на всякий случай уточню ты играл?
Фанаты ждут ремейк Parasite Eve, а не вот это вот всё.
ой Parasite Eve такая пааааараша лютая (я про сюжет) что лучше не надо.
Какие кровожадные мелкие сорванцы:))
никто не знает и не представляет.... там все очевидно скучно нудно как в их манге нет у них сценаристов ну нету
Ладно бы еще закончили уже эту сагу к е*ням, а они тянут-тянут. Сколько можно-то пилить то же самое, хватит уже морить народ ожиданием! Ясно же, что эти "сценаристы" них не сценаристы, а просто пилят бабки на фанатской е*ле мозгов.
Вот когда уже наконец окончательно всех пришибут и придумают новую историю? А то одно и то же уже лет двадцать разглядываем, прям очко не держится от нетерпения узнать финал. Или хотя бы чтоб кто-нибудь статусный там помер наконец, а то где саспенс, где интрига?
Да и вообще этот Ноджима - жопа резиновая, разве он вообще что-то конкретное может решить? Так, обещает тут-обещает там, а сам даже не понимает, что и как дальше будет. Еще и нас просит молчать, будто мы тут при чем. Так они ради нас, и делают эту игрушку, чтобы мы им мозги протирали, а не наоборот!
В общем, очередной раз народ нагнули, че поделаешь.
Не убивайте Аэрис, самая бестолковая смерть. Сефирос сам не понял, зачем он ее завалил. Она все равно слилась с потоком жизни. Если кого убить , то это турок, смысла от них все равно не много. А Елена все равно сдохла в Адвенте, продолжении фф7.
п.с. Сефирос вообще был показан , не много с другой стороны. Ему вообще было плевать на Женову, маму его. Все, что он хотел, это Клауда, притом, во всех смыслах. Он вообще помешан на нем, и думает только о нем. А появление призраков это вообще бред, к чему это все. Я так и не понял, ими управляет Сефирос или они появляются просто, когда кто-то меняет историю ? Жду реберт, игра явно будет шикарна. Ремейк очень понравился, но осталось очень много вопросов.
К тому, что события ремейка, возможно, технически являются временной петлёй.
Не играл фф, но хорошо знаю женских персонажей, особенно интимные места)
ага правда раздрожают уже нытьё это( и в фильмах и играх и сериалы)- всё наивные думают что прибьют персов и продолжения не будет ага держите анал шире.
ваще не канон
а это и не канон это продолжения после диссидии.
Многие герои в играх уже должны сдохнуть чтобы прекратились чёртовы конвейеры
То то я смотрю Assassin’s Creed закончилась после слива Дезмонда...
Смерть героев не влияет ровным счётом ни на что по факту. Всегда можно добавить нового героя. В Final Fantasy в каждой новой игре герои НОВЫЕ. И даже если каждый раз герои будут погибать в финале, это не остановит разработку новых Final Fantasy с новыми героями. Это можно сказать обо всех играх мира без исключения. Нет незаменимых героев.
В Mass Effect 2 Шепарда убивали, и два раза он воскресал(оригинал и клон - сразу два Шепарда сделали). Если надо, и в третий раз воскресят. Смерть героев в играх не значит ничего. Оно никак не влияет на конвейерность.
Не изменил, а улучшил. Сюжет стал логичнее, понятнее, целостнее. Эти улучшения сюжета прекрасны. Для меня странно, что некоторые ноют из-за этих улучшений. Всё-таки оригинал от вас никто не отнимал. Можете хоть до белого каления продолжать играть в оригинал с оригинальным сюжетом, к которому в оригинале много вопросов. В ремейке сюжет улучшили, сюжетные дыры закрыли, и этим всё стало только лучше. По крайней мере в первой части ремейка. Надеюсь, что и во второй части разрабы продолжат улучшать оригинальный сюжет до адекватного состояния и наконец позакрывают все оставшиеся нелогичности оригинального сюжета.
Странно. Я наоборот хочу, чтобы все ключевые персонажи остались живы. В том числе злодеи. Кто все эти люди, требующие смерти персонажей? Ой странные люди. У нас тут 7-я финалка всё-таки, а не игра престолов, чтоб смерти требовать.
Улучшил - значит изменил)