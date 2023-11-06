Сценарист Final Fantasy VII Remake просит фанатов перестать требовать смерти персонажей

Сценарист Final Fantasy VII Remake Казушиге Ноджима (Kazushige Nojima) обратился к общественности после получения многочисленных сообщений с просьбой убить определенных персонажей в новом приключении Square Enix. Он попросил фанатов прекратить подобные действия, заявив, что не хочет делать аккаунт "приватным" или отключать/блокировать пользователей, чтобы избавиться от надоедливых людей.

До этого публика постоянно отвечала на его твиты с просьбой убить или навсегда удалить некоторых из наименее любимых персонажей из нового сюжета, хотя сам разработчик заявил, что больше не будет обсуждать свои проекты на этой платформе, а лишь будет делиться подробностями своей личной жизни.

Еще один важный момент - Нодзима ни разу не заявил, что работает над Final Fantasy VII Rebirth. Несмотря на то, что для команды, создавшей первую часть новой версии, вполне естественно продолжать работу над сиквелами, многие воспринимают это как факт и по-прежнему засыпают ленту сообщений о том, что они хотят или не хотят видеть в следующей игре.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что у общественности есть свои предпочтения, никто, кроме команды Square Enix, отвечающей за проект, не знает, в каком направлении будет развиваться эта история в ближайшем будущем. Иными словами, вполне возможно, что они уже знают, кто погибнет/выживет в их истории и как это отразится на финале саги.

Даже если они прислушаются к мнению фанатов, изменение чего-либо заставит их переосмыслить весь сюжет, а это невозможно так близко к релизу. Final Fantasy VII Rebirth выйдет 29 февраля 2024 года, и вполне возможно, что она уже готова - учитывая, что несколько демо-версий уже были показаны на мероприятиях и международной прессе.

Ремейк уже изменил некоторые ключевые моменты основной истории FF7, направив ее персонажей и вселенную в иное русло, нежели то, что мы знаем по оригиналу. Ответственные за создание новой версии также подтвердили, что в ней появятся новые сюжетные линии и будут существенно изменены классические сцены, так что трудно составить представление о том, чем все это закончится.