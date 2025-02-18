Сюхэй Ёсида рассказал, как Sony необычным способом убедила Square выпустить Final Fantasy 7 на PlayStation

Недавнее интервью Сюхэя Ёсиды, бывшего топ-менеджера Sony, пролило свет на закулисные события, которые привели к тому, что Final Fantasy 7 стала эксклюзивом PlayStation, а не вышла на Nintendo 64. Оказалось, что Sony использовала нестандартные методы для достижения своей цели.

В 90-х Squaresoft была одной из главных студий, работающих с Nintendo, но разработчики были разочарованы ограничениями картриджей. В то же время PlayStation предложила более удобный CD-ROM, который позволял хранить больше данных, включая кинематографические заставки и объемные миры.

Однако одного технического превосходства было недостаточно. По словам Ёсиды, его начальник из Sony Music умел убеждать людей и устраивал вечеринки с руководителями Square в своей квартире. В результате Square не только выпустила Final Fantasy 7 на PlayStation, но и перевела все свои ключевые франшизы на платформу Sony.

Мой босс был отличным балагуром. Он пришел из Sony Music и часто общался с руководителями Squaresoft, устраивая вечеринки в своей квартире. В конце концов нам удалось убедить Squaresoft перейти на PlayStation. Они перевели к нам все свои франшизы от Nintendo.