"Такое бывает раз в жизни": Тэцуя Номура назвал анонс FF VII Remake главным моментом своей карьеры

Анонс ремейка Final Fantasy 7 на выставке E3 2015 стал ключевым событием в сорокалетней карьере геймдизайнера Тэцуи Номуры. В интервью японскому журналу Famitsu режиссер признался, что бурные овации зала до сих пор остаются его самым ярким профессиональным воспоминанием.

Презентация состоялась 15 июня 2015 года. По словам Номуры, масштабная реакция публики вызвала у него сильный физический отклик — от шока и волнения у него перехватило дыхание и началась дрожь. Разработчик подчеркнул, что подобные уникальные эмоции и критическое ускорение пульса человек испытывает лишь раз в жизни.

Я отчетливо помню реакцию зала в тот момент, когда 15 июня 2015 года на E3 состоялся анонс Final Fantasy 7 Remake. Думаю, те эмоции и учащенное сердцебиение, которые я испытал в ту секунду, бывают раз в жизни. Я впервые столкнулся с чем-то, что заставило мое тело неудержимо дрожать от столь ошеломительной отдачи аудитории.

Выступление Square Enix вошло в историю индустрии как один из самых громких сюрпризов E3. Поклонники годами запрашивали обновленную версию культовой JRPG, поэтому официальный трейлер мгновенно стал главным инфоповодом года и спровоцировал волну обсуждений в мировом геймерском сообществе.

Грандиозный финал трилогии ремейков намечен на 2027 год с выходом Final Fantasy 7 Revelation, причем третья глава выйдет одновременно на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.