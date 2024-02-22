Технические энтузиасты из Digital Foundry протестировали Final Fantasy 7 Rebirth со свежим патчем

Final Fantasy VII Rebirth уже почти вышла, и, похоже, что она заставит PS5 и слегка устаревший движок Unreal Engine 4 выложиться по полной, так как же игра будет выглядеть технически? Технические энтузиасты из Digital Foundry опубликовали несколько первых аналитических материалов, и в зависимости от того, какой визуальный режим вы решите использовать, результат будет неоднозначным. Если у вас есть свободные 10 минут, вы можете посмотреть их полное видео ниже, а можете прокрутить его вниз, чтобы ознакомиться с нашими основными моментами.

В целом Final Fantasy VII Rebirth, безусловно, очень отполированная игра, но Digital Foundry обнаружила некоторые несоответствия в качестве текстур и освещения, что может быть связано с устаревшим движком. На PS5 игра предлагает два варианта визуального оформления: режим производительности 60 кадров в секунду и режим качества 30 кадров в секунду, и, похоже, последний вариант — это то, что вы захотите выбрать.

По данным DF, режим производительности работает на частоте 1152p, но многие, играя в демо, заметили, что он выглядит более низким, скорее всего, из-за плохого апскейлинга. Перед запуском игры эта проблема была решена, Square Enix применила довольно грубую технику, которая делает изображение более четким, но при этом придает всему уродливый зернисто-пиксельный вид. Кроме того, в режиме производительности не удается достичь 60 кадров в секунду: в более напряженных сражениях и при наличии большого количества NPC частота падает до 50 кадров в секунду.

В то же время режим Quality Mode отличается чуть большей детализацией мира и в большинстве случаев приближается к родным 4K, хотя в некоторых случаях может опускаться до 1440p. Проблемы с апскейлингом, присутствующие в режиме прризводительности, здесь не страшны. Игра идет на стабильных 30 кадрах в секунду, с минимальным пропуском одного кадра. Единственная реальная проблема, которую удалось выявить Digital Foundry, - это отсутствие размытия при движении камеры, из-за чего игра выглядит несколько неровно.

Так что да, добавьте Final Fantasy VII Rebirth в список последних игр, в которых режим качества является лучшим вариантом. Боевые действия в игре, возможно, теперь в основном основаны на экшене, но давайте будем реалистами, это не Devil May Cry, так что 30 кадров в секунду должны служить игре просто отлично. В качестве альтернативы вы можете набраться терпения и дождаться вероятного релиза на ПК.