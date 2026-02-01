Тэцуя Номура показал ранние концепты Final Fantasy VII с идеями боёв, реализованными лишь в ремейке

К 29-летию Final Fantasy VII один из ключевых авторов культовой JRPG — Тэцуя Номура — поделился редкими концепт-артами, созданными на самых ранних этапах разработки оригинальной игры. Эти наброски примечательны тем, что демонстрируют идеи боевой системы, которые в полной мере удалось реализовать лишь десятилетия спустя — в серии Final Fantasy VII Remake.

Номура опубликовал изображения в соцсетях, отметив, что большинство материалов по FF7 уже давно были обнародованы, поэтому он решил выбрать работу, которая ранее показывалась лишь частично. По его словам, это фактически первый полноценный публичный показ данного концепта.

На рисунках можно увидеть раннее видение улиц Мидгара, где Клауд с уже узнаваемой угловатой причёской противостоит крупному дракону. Арты были сделаны ещё на стадии формирования базового сюжета, когда многие элементы мира и персонажи находились в зачаточном состоянии.

Номура также рассказал о фигуре с оружием на возвышении — это персонаж по имени Johnny the Needle, который существовал в ранней версии сценария и не имеет прямого отношения к Джонни из финальной игры. Часть его черт позже была переработана и использована при создании Рено. Другой персонаж на лестнице напоминал будущих членов «ЛАВИНЫ», но в тот момент не имел ни имени, ни чёткой роли.

Особое внимание разработчик уделил боевой системе. В ранних концепциях сражения задумывались не на отдельных аренах, а прямо в трёхмерном пространстве города, в процессе передвижения персонажей. Для PlayStation того времени эта идея оказалась технически недостижимой, и от неё отказались. Зато именно к этому формату серия вернулась в современных ремейках.

По словам Номуры, ему особенно приятно видеть, как в проекте FF7 Remake воплощаются замыслы, которые были невозможны в 1997 году. Он выразил надежду, что игроки продолжат следить за развитием этого масштабного переосмысления, где давние идеи наконец получили шанс на полноценную реализацию.