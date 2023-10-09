Три человека, отражающие три мира - так создатели FF7 Rebirth объясняли смысл промо-постера игры ©

Официальный сайт Final Fantasy опубликовал разъяснения по поводу значения постера Final Fantasy 7: Rebirth, который был создан креативным директором Тецуя Номура. По официальной версии, он представляет собой три мира сюжета Final Fantasy 7: Rebirth, в центре которого стоит Сефирот, олицетворяющий собой первопричину происходящих в прошлом событий. По бокам стоят Клауд и Зак, символизирующие двух людей, чьи судьбы были разрушены Сефиротом.

Кроме того, кровь, огонь и красный цвет являются напоминанием о Сефироте, который загрязняет небо и охватывает весь мир. Аналогичное значение носит красный оттенок слова "Rebirth" в логотипе игры.

Хотим напомнить, что релиз Final Fantasy 7 Rebirth на PlayStation 5 намечен на 29 февраля 2024 года, а сама игра будет представлена на двух дисках.

Также, по словам Наоки Хамагучи, директора Final Fantasy 7 Rebirth, чтобы пройти основную сюжетную линию, вам понадобится от 40 до 50 часов реального времени, тогда как полное прохождение игры отнимет у вас свыше 100 часов. При этом учитывается весь дополнительный контент, в том числе и побочные активности, сайд-квесты и испытания в открытом мире. Ну а в финале игроков будет ждать грандиозная сцена с "неожиданным поворотом".