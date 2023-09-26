Трилогия FFVII Remake будет связана с "Детьми пришествия"; новые скриншоты Final Fantasy VII Rebirth ©

В недавнем интервью The Guardian (через Final Weapon) Тецуя Номура заявил, что поклонникам "Детей пришествия" стоит обратить внимание на Final Fantasy VII Remake. "Последняя фантазия VII: Дети пришествия" - это фильм и продолжение оригинальной FFVII, действие которого происходит через два года после событий основной игры.

В интервью The Guardian Номура сказал, что "если вы доиграете до конца [трилогию], то она соединится [с Advent Children], так что вам не стоит беспокоиться об этом". Журнал отметил, что он ответил на этот вопрос с "улыбкой человека, который что-то знает".

Фильм "Дети пришествия" был впервые выпущен в 2005 году. На Западе фильм вышел в 2006 году. Недавно Square Enix выпустила 4K-ремастер фильма на Blu-ray.

Кроме того, на официальном сайте Square Enix появились новые скриншоты из Final Fantasy VII Rebirth, на которых изображены различные элементы игры, мини-игры, сражения и прочее.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет на PlayStation 5 29 февраля 2024 года.