В Европе продажи Final Fantasy 7: Rebirth выросли на 268% после номинации на GOTY

В сообществе много обсуждается важность The Game Awards. Однако, когда дело доходит до продаж, кажется, что номинация на награду имеет очень положительный эффект.

Как сообщил журналист Кристофер Дринг, после номинации на The Game Awards игра Final Fantasy 7: Rebirth показала рост продаж в Европе на 268%. Хотя и не на том же уровне, другие игры также показали значительный рост, такие как Astro Bot, Elden Ring, Metaphor и Silent Hill 2.

После объявления финалистов The Game Awards продажи Final Fantasy 7: Rebirth выросли на 268% по сравнению с предыдущей неделей в Европе, Astro Bot подскочили на 61%, Elden Ring на 38%, Metaphor на 172% и Silent Hill на 43%. Мы говорим не об огромных цифрах продаж в целом, а скорее о небольшом росте.

Хотя мы приближаемся к Рождеству и сейчас время Черной пятницы, журналист утверждает, что эти игры, участвующие в The Game Awards, показали более значительный рост, чем остальные игры. Общий средний показатель для других игр составил всего 10% за тот же период.