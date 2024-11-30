В Европе продажи Final Fantasy 7: Rebirth выросли на 268% после номинации на GOTY

В сообществе много обсуждается важность The Game Awards. Однако, когда дело доходит до продаж, кажется, что номинация на награду имеет очень положительный эффект.
Как сообщил журналист Кристофер Дринг, после номинации на The Game Awards игра Final Fantasy 7: Rebirth показала рост продаж в Европе на 268%. Хотя и не на том же уровне, другие игры также показали значительный рост, такие как Astro Bot, Elden Ring, Metaphor и Silent Hill 2.
После объявления финалистов The Game Awards продажи Final Fantasy 7: Rebirth выросли на 268% по сравнению с предыдущей неделей в Европе, Astro Bot подскочили на 61%, Elden Ring на 38%, Metaphor на 172% и Silent Hill на 43%. Мы говорим не об огромных цифрах продаж в целом, а скорее о небольшом росте.
Хотя мы приближаемся к Рождеству и сейчас время Черной пятницы, журналист утверждает, что эти игры, участвующие в The Game Awards, показали более значительный рост, чем остальные игры. Общий средний показатель для других игр составил всего 10% за тот же период.
Когда узнали, что в играх могут быть красивые девушки 😁
Ладно без шуток игра годнота, но тут заслуга не только TGA, но и PS5 Pro. Это чуть ли не единственная (эксклюзив) игра, где можно увидеть заметную разницу между обычной и Pro версией без лупы. Рекламируют её соответственно.
Так это был Хитрый План...
Для меня GOTY в этом году, лучше ничего не было, ну и Stellar Blade ещё вполне.
Грустно это. Должно быть наоборот.
Игра должна заслужить уважение и любовь игроков, и как знак этого получить "Игру года". А когда игра номинируется или тем более получает "Игру года", и только после этого игроки обращают на неё внимание... это просто грустно.
Ну может хоть так игроки обратят внимание на представленные игры.
Скорее всего в абсолютных цифрах это условно 2680 продаж вместо 1000. Ну как рост продаж иксбокса в японии, где дайбоже сотку консолей в месяц купят
Тупые человеки, Они с таким же успехом побежали бы скупать Драгон Гея если бы соевые эксперты выдвинули бы ее на ГОТИ.
где там гейство? на сердечки не жми с кем не хочешь все. а так ниодной истории про геев или лесби не увидел.
Во всех Драгон Эйджах были лгбт повестки и это не мешает им быть хорошими приключенческими играми ! Последняя Драгон Эйдж ничем от них не отличается в этом плане, кроме одного персонажа. Сейчас играю в Вейлгард и она мне очень напоминает прокачанную Инквизицию. И это классно. Мне нравится эта вселенная, мне нравится узнавать ее и приключаться в ней, мне нравится вживаться в нее и поэтому меня не напрягают ни частые разговоры по душам ( говорят, что они слишком пресные... я считаю, что да, можно было и лучше прописать героев, но они не так уж и плохи как пишут) ни размеренный сюжет. РДР2 тоже нетороплива и многим из-за этого не зашла , даже сюжетно, а я считаю, что РДР2 офигенная по сюжету и по атмосфере. Просто чтобы понять и оценить хорошую взрослую историю, нужно в своей жизни прожить то, о чем говорится в игре и тогда душа на это откликнется... Драгон Эйдж Инквизицию перепроходил до Вейлгарда - освежить воспоминания и сейчас она играется очень даже прикольно, и боевка и сюжет и герои и мир - супер ! Кому-то не понравилось , что далеко отошла от рпг-подобной первой части , но мне так даже больше нравится. Не нужно вешать ярлыки, особенно основываясь на чужом мнении . Я, начитавшись отрицательных отзывов, опасался повестки в Вейлгарде, но по факту, если не выбирать ответы с сердечком ( опять же, которые были во всех играх серии), то весь этот гам про повестку выеденного яйца не стоит. Вейлгард не идеальная игра, как и большинство, но это хорошая приключенческая игра. Просто нужно играть в игру и наслаждаться хорошо прописанным миром и историей, а не выискивать недостатки. Графон офигенный в игре, как и оптимизация ( разрабы дали кучу настроек ), а это сейчас редкость. Нужно только в конфиге отключить мультяшный блюр, а разрабам надо было дать эту возможность в настройках игры и картинка сразу становится более мрачной и реалистичной, какой и должна быть. Художникам отдельный респект - обалденно красиво нарисовали природу, архитектуру, освещение ... Просто мое почтение. Что ни локация, то ловишь себя на мысли : вау , круто. Я бы только за это выдвинул Вейлгард на премию... Повторюсь, если тебе действительно нравится эта вселенная и ты ждал продолжения, чтобы снова погрузиться в эту интересную историю, а не выискивать недостатки для тупого хейта и хайпа, то просто играй и наслаждайся - другого все равно не будет . А Вейлгард, если не обращать внимания на черных эльфов , эльфов-азиатов ( это тупо, конечно) и ненавязчивой повестки - хорошая игра. Она размеренная, потому что мир игры большой и богатый и нужно время чтобы рассказать его тем, кто не знаком с ним, ну и закрыть дыры в описании мира и событий не описанные, упущенные предыдущими частями... Я сужу по себе... Если мне не хочется уходить из игры, если она, как хорошая книга, затягивает своей историей и в ней хочется приключаться, то игра удалась. И я считаю, что Вейлгард удалась и не заслуживает того хейта, который получает. Если вам не нравится сеттинг или жанр, то это не повод хейтить игру. Мне, допустим, Вейлгард нравится больше, чем Elden Ring... В ней интереснее приключаться, чем в "кольце". И история и художественная и техническая часть, я считаю, в Вейлгарде лучше сделаны. Но я не хейтю Elden Ring за ее недостатки, которых достаточно... Взрослейте и научитесь уважать других людей
Не выдумывай сказки. Даже если на сердечно не жать, в Дран Эйдже гейском новом тебе всё равно рано или поздно подсунут историю кунари Тааш, где она тебе больше часа будет рассказывать свою историю о небинарности... а потом ещё её мать убьёт демонстративно, за то что мать против всего этого. Игра в любом случае всё это гейство мне покажет, независимо от того, жму я сердечко или игнорю.
Не ври. Раньше вся эта лгбтшня была на фоне от силы 5 минут игры. Сегодня в последнем Драгон Эйдже эту повесточку показывают часами. Берёшь квест Тааш, а потом с удивлением наблюдаешь историю в несколько часов с отвратительным рассказом о небинарности и демонстративным убийством матери Тааш, за то что мать выступает категорически против всего этого. Это не просто повесточка. Это гораздо хуже. Ведь игра демонстративно убивает персонажа, который категорически против повестки.
Ни в одной старой Dragon Age такого фашизма в отношении несогласных с повесточкой никогда не было. Старые игры уважали людей. А эта новая плюёт на людей. Точка.
Повзрослей и научись уважать людей, а не извращенцев.
ахаха. что? сердечко не там поставил? ахахаха)))))))))