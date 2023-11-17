В Final Fantasy 7 Rebirth будет новый вариант динамической сложности с масштабированием уровня

Square Enix подтвердила, что в предстоящей Final Fantasy 7 Rebirth получит новый вариант динамической сложности с масштабированием уровня. В пресс-релизе японская компания сообщила, что в дополнение к вариантам нормальной и высокой сложности Final Fantasy 7 Remake в Final Fantasy 7 Rebirth также будет представлен новый вариант динамической сложности, который будет иметь масштабирование уровней.

Для тех, кто не знаком с тем, что это такое, в двух словах: с масштабированием уровней все враги в игре будут становиться сильнее вместе с вами. Так что, если вы тот игрок, которому нравится возвращаться в ранние области игры и находиться на гораздо более высоком уровне, чем враги там, этот новый вариант может не подойти вам.

«На недавно добавленной динамической сложности враги становятся сильнее вместе с вашими персонажами — идеально подходит для игроков, которые жаждут постоянных испытаний», — говорит Square Enix.

В рамках подготовки к предстоящему выпуску Final Fantasy 7 Rebirth компания Square Enix также выпустила видеообзор, в котором рассказывается о событиях Final Fantasy 7 Remake.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на PS5 29 февраля.