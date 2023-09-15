В Final Fantasy 7 Rebirth появится играбельный Сефирот и переделанные музыкальные композиции, а Вутай отсутствует ©

Final Fantasy 7 Rebirth от Square Enix - одна из самых заметных игр недавнего State of Play, в немалой степени благодаря объявлению даты выхода и новому геймплею.

В беседе с PlayStation Blog креативный директор Тецуя Номура (Tetsuya Nomura) более подробно рассказал о трейлере и его цели.

Каждый трейлер имеет определенную цель. Поскольку это вторая часть проекта по созданию ремейка Final Fantasy 7, есть люди, которые играли в предыдущую игру, или фанаты-энтузиасты, которые следят за отсылками, но для новичков или тех, кто просто интересуется серией Final Fantasy 7, мы хотели включить полный обзор того, какие впечатления они получат от этого проекта-ремейка. Так что на этот раз в трейлере было меньше таинственности, но вы можете с нетерпением ждать следующего трейлера.

Что касается сцены, где Клауд и Сефирот сражаются вместе, то Номура подтвердил, что последним можно будет управлять.

Если вы играли в оригинальную Final Fantasy 7, то наверняка догадались, о какой сцене я говорю. В этой игре вы сможете управлять Сефиротом в той же сцене, что и в оригинале.

Давние поклонники могут также с нетерпением ждать сцены свидания на колесе обозрения в "Золотом блюдце" с визуальными эффектами высокого разрешения. Хотя уже подтверждено, что порядок посещения локаций не будет таким же, как в оригинальной игре, Номура сообщил, что Вутай в Rebirth не появится. Вместо этого он будет присутствовать в следующей игре.

Мы уже несколько раз говорили об этом, но порядок посещения локаций не такой, как в оригинальной Final Fantasy 7, и в нем есть некоторые сдвиги. Например, Вутай, одна из основных локаций, не входит в маршрут Final Fantasy 7 Rebirth и будет посещена в следующей игре. Несмотря на некоторые изменения в порядке следования локаций, места, изображенные в этой игре, простираются вплоть до Забытой Столицы, где вас ожидает величайшая судьба Final Fantasy 7.

Что касается саундтрека, то игроков ожидают переделки классических композиций - например, песня из трейлера переложена из главной темы оригинальной игры и служит музыкой для боя. Музыкальный руководитель Кейджи Кавамори рассказал, что команда создала "множество новых музыкальных композиций", чтобы вписать их в значительно расширившийся мир.

На этот раз мы также расширили разнообразие музыкальных жанров, так что, думаю, будет чем насладиться. Конечно, мы также переделали множество классических композиций из оригинальной Final Fantasy 7, и я надеюсь, что поклонникам понравится сравнивать обе версии одной и той же песни, чтобы понять, что изменилось.

Final Fantasy 7 Rebirth выходит 29 февраля 2024 года для PS5 в качестве трехмесячного временного эксклюзива. Сколько времени потребуется для выхода на ПК (как и Final Fantasy 7 Remake Intergrade), пока неизвестно.