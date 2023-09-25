В Final Fantasy 7 Rebirth роль одного из персонажей была уменьшена после смерти актера ©

В следующем году, когда Final Fantasy VII Rebirth выйдет на PlayStation 5, в игре будет урезана роль персонажа Рено. Хотя Рено играл важную роль в Final Fantasy VII Remake и практически во всех других изданиях Final Fantasy VII, в новой игре его можно будет увидеть нечасто. В интервью Dengeki Online геймдиректор Тецуя Номура рассказал о смерти японского актера озвучивания Рено, Кэйдзи Фудзивара (Keiji Fujiwara). Фудзивара умер от рака незадолго до начала записи новой игры, и в Rebirth будут использованы уже имеющиеся записи.

Господин Фудзивара останется голосом Рено в этой игре. Известие о его смерти пришло незадолго до начала записи FFVII Rebirth, поэтому мы не смогли заменить его сразу. В связи с этим я попросил сценарную команду разрешить мне использовать прошлые записи голоса господина Фудзивара для Рено в Rebirth, и они внесли необходимые изменения.

Так как до перезаписи было уже слишком поздно, в Rebirth присутствие Рено в сюжетных сценах было сокращено. В третьей игре трилогии ремейков Final Fantasy VII у Рено будет новый японский актер, и его роль вновь возрастет.

Для тех, кто не знаком с Рено, этот персонаж является членом Турков, которые работают на Шинру. На протяжении всей Final Fantasy VII Рено - постоянный вредитель, часто вступающий в схватки с Клаудом и остальными героями игры. Помимо роли в Final Fantasy VII, Рено появлялся и в других играх, включая Crisis Core и Ever Crisis.