на главную
об игре
Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 061 оценка

В Final Fantasy 7 Rebirth Сефирот будет появляться чаще, а его история станет глубже

monk70
Новости

На страницах Game Informer Square Enix рассказала о роли Сефирота в Final Fantasy 7 Rebirth, пообещав, что по сравнению с оригинальной игрой антагонист найдет больше места в повествовании, своем происхождении и причинах.

«В Final Fantasy 7 Remake есть встреча с Сефиротом, и теперь, в Rebirth, мы хотели сделать его очень явным антагонистом и целью для персонажей, которую им придется преследовать во время своего путешествия», — объяснил продюсер Ёсинори Китасэ. «В оригинальной игре Сефирот появлялся нечасто, но в этой игре мы решили дать ему больше места».

Директор игры Наоки Хамагучи добавил:

«Мы чувствовали, что необходимо гораздо более точно объяснить, как Сефирот стал тем человеком, которым он является в Rebirth. Даже будучи разработчиком, мне было очень жаль видеть, как Сефирот узнал правду и погрузился еще глубже во тьму, описывая это своими выражениями лица. Я считаю, что в ходе Rebirth игроки научатся не только общаться и понимать Клауда, но и Сефирота».

Final Fantasy 7 Rebirth будет доступна эксклюзивно для PS5 начиная с 29 февраля 2024 года.

-1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
saa0891

Ну классно,ведь действительно один из самых интересных и загадочных персонажей,в оригинальной FF7 его вообще очень мало раскрыли,в ремейке ещё меньше.т.к. ремейк это лишь часть оригинала.

2
Psytech

Фанфик ебаный

0
Дворф

лижбы сефирот сам не углублялся в кого нибудь

0