В Final Fantasy 7 Rebirth Сефирот будет появляться чаще, а его история станет глубже

На страницах Game Informer Square Enix рассказала о роли Сефирота в Final Fantasy 7 Rebirth, пообещав, что по сравнению с оригинальной игрой антагонист найдет больше места в повествовании, своем происхождении и причинах.

«В Final Fantasy 7 Remake есть встреча с Сефиротом, и теперь, в Rebirth, мы хотели сделать его очень явным антагонистом и целью для персонажей, которую им придется преследовать во время своего путешествия», — объяснил продюсер Ёсинори Китасэ. «В оригинальной игре Сефирот появлялся нечасто, но в этой игре мы решили дать ему больше места».

Директор игры Наоки Хамагучи добавил:

«Мы чувствовали, что необходимо гораздо более точно объяснить, как Сефирот стал тем человеком, которым он является в Rebirth. Даже будучи разработчиком, мне было очень жаль видеть, как Сефирот узнал правду и погрузился еще глубже во тьму, описывая это своими выражениями лица. Я считаю, что в ходе Rebirth игроки научатся не только общаться и понимать Клауда, но и Сефирота».

Final Fantasy 7 Rebirth будет доступна эксклюзивно для PS5 начиная с 29 февраля 2024 года.