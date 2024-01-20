В Лондоне пройдёт специальное мероприятие в честь запуска Final Fantasy 7 Rebirth

Square Enix объявила о специальном мероприятии в Лондоне, посвященном запуску Final Fantasy 7 Rebirth, которое состоится 26 января 2024 года в 21:00 по московскому времени.

Это будет живое мероприятие, на котором также будут присутствовать различные разработчики, в том числе наиболее видные представители команды Square Enix, реализовавшей проект: в частности, присутствующие будут иметь возможность лично увидеть продюсера Ёсинори Китасэ и режиссер Наоки Хамагучи, которые раздадут автографы. Также будет проведена сессия вопросов и ответов, в ходе которой публика, вероятно, сможет задать несколько вопросов разработчикам.

Дата выхода игры назначена на 29 февраля 2024 года для PS5.