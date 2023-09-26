В настоящее время DLC для Final Fantasy 7 Rebirth не планируется ©

За последнюю неделю о Final Fantasy 7 Rebirth от Square Enix стало известно много подробностей, начиная с открытия Junon и The Grasslands и заканчивая огромным количеством контента в грядущей ролевой игре. Разработчик также уточнил, что Винсент Валентайн, появившийся в трейлере State of Play, не будет играбельным.

Поклонники, надеющиеся на то, что он будет играть, или ожидающие большего количества контента после запуска с помощью DLC, как в Final Fantasy 7 Remake, могут быть разочарованы. В интервью изданию Vandal креативный директор Тэцуя Номура заявил: "Мы не планируем никаких DLC для этой части".

Конечно, в дальнейшем планы могут измениться. В Final Fantasy 16 не планировалось никаких DLC, но в случае положительных отзывов команда разработчиков "рассмотрела" такую возможность, а затем анонсировала два платных DLC. Учитывая относительный размер и масштаб Final Fantasy 7 Rebirth, вероятность этого может быть меньше, но, как всегда, время покажет. Игра выйдет 29 февраля 2024 года на PS5, так что следите за новостями в ближайшие месяцы.