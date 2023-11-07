В новой рекламе Samsung 990 Pro NVMe SSD мелькнула Final Fantasy 7 Rebirth

Компания Samsung готовит обновленную линейку SSD-накопителей серии 990 Pro. В честь запуска продаж была опубликована достаточно необычная рекламная интеграция, где также участвует ожидаемый ролевой экшен Final Fantasy 7 Rebirth. Совместную рекламу ремейка игры и Samsung 990 Pro NVMe SSD вы можете увидеть в представленном ролике ниже.

Накопитель Samsung 990 Pro NVMe SSD теперь будет продвигаться вместе с Final Fantasy 7 Rebirth. В рекламном ролике, который предназначен для азиатского рынка, утверждается, что данная версия SSD является отличным игровым решением. Устройство поддерживает PlayStation 5 и обеспечит "молниеносную" загрузку "большого игрового мира" новой Final Fantasy.

Еще одна интересная деталь – в рекламе показали несколько новых кадров из ремейка Final Fantasy 7 Rebirth, которые ранее нигде не появлялись. Релиз игры запланирован на 29 февраля 2024 года эксклюзивно для PlayStation 5. Позднее Final Fantasy 7 Rebirth может выйти и на ПК.