В новом ролике Final Fantasy 7 Rebirth разработчики рассказали об истории на данный момент

Сегодня компания Square Enix выпустила видеообзор истории на данный момент для Final Fantasy 7 Rebirth, который можно будет просмотреть в главном меню игры, когда она выйдет 29 февраля 2024 г., для PlayStation 5. В видео Ред XIII, зверь с пылающим хвостом, который время от времени произносит мудрые слова группе Клауда, рассказывает о событиях Final Fantasy 7 Remake, первой части получившего признание критиков проекта ремейка Final Fantasy 7.

Активный и классический режимы возвращаются из Final Fantasy 7 Remake, позволяя игрокам выбирать стиль боя: стремительные острые ощущения или более методичное принятие решений. Три уровня сложности, включая «Легкий», «Нормальный» и новый «Динамический», позволяют игрокам настраивать дополнительные настройки — как давним фанатам, так и новичкам.