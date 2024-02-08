В новом трейлере Final Fantasy 7 Rebirth показали преимущества игры на PS5

Square Enix и Sony выпустили ставший уже привычным "трейлер погружения", который посвятили работе Final Fantasy 7 Rebirth на PS5. В трейлере показаны возможности PS5 в игре от Square Enix, которая использует все преимущества консоли и контроллера Sony для создания по-настоящему увлекательного игрового процесса.

Rebirth позволит нам исследовать потрясающий мир в формате 4K, используя адаптивные триггеры контроллера DualSense для передачи различных эффектов в зависимости от происходящего на экране. А поддержка обратной тактильной связи, в свою очередь, дает широкий спектр ощущений, касающихся взаимодействия с окружающей обстановкой, транспортными средствами и, конечно же, сражениями, которые являются важнейшим элементом игры.

Среди других особенностей Final Fantasy 7 Rebirth на PS5 - поддержка 3D-аудио, что создает захватывающую звуковую среду и улучшает саундтрек игры, изобилующей отличными мотивами.