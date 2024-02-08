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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 134 оценки

В новом трейлере Final Fantasy 7 Rebirth показали преимущества игры на PS5

Gruz_
Новости

Square Enix и Sony выпустили ставший уже привычным "трейлер погружения", который посвятили работе Final Fantasy 7 Rebirth на PS5. В трейлере показаны возможности PS5 в игре от Square Enix, которая использует все преимущества консоли и контроллера Sony для создания по-настоящему увлекательного игрового процесса.

Rebirth позволит нам исследовать потрясающий мир в формате 4K, используя адаптивные триггеры контроллера DualSense для передачи различных эффектов в зависимости от происходящего на экране. А поддержка обратной тактильной связи, в свою очередь, дает широкий спектр ощущений, касающихся взаимодействия с окружающей обстановкой, транспортными средствами и, конечно же, сражениями, которые являются важнейшим элементом игры.

Среди других особенностей Final Fantasy 7 Rebirth на PS5 - поддержка 3D-аудио, что создает захватывающую звуковую среду и улучшает саундтрек игры, изобилующей отличными мотивами.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
potemkin2021
используя адаптивные триггеры контроллера DualSense для передачи различных эффектов в зависимости от происходящего на экране. А поддержка обратной тактильной связи, в свою очередь, дает широкий спектр ощущений, касающихся взаимодействия с окружающей обстановкой, транспортными средствами и, конечно же, сражениями, которые являются важнейшим элементом игры.

А можно пожалуйста больше информации по игре, а то смотреть на попытки оправдать никому нафиг не нужные функции в контроллере уже не смешно, странно что не сказали про мифический SSD.

1
JIoMTuK

инфы по игре уже предостаточно, куча трейлеров, отдельная презентация прошла, вышла демка, вся лента уже заср@на новостями по игре

0
potemkin2021 JIoMTuK

Пускай будет еще информация, а лучше пусть скажут когда выйдет заключительная часть ремейка или её застанут наши дети

0
r23dom

"показали преимущества игры на PS5" над чем? свичем?

1
Richard Simons

Это вообще шутка или новость, вроде еще не 1ое апреля

0
Serpentrage

Видимо шутка, называть преимуществом один доступный вариант из одного... это и правда смешно =)

0