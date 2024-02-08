В новом трейлере Final Fantasy 7 Rebirth показали преимущества игры на PS5

Square Enix и Sony выпустили ставший уже привычным "трейлер погружения", который посвятили работе Final Fantasy 7 Rebirth на PS5. В трейлере показаны возможности PS5 в игре от Square Enix, которая использует все преимущества консоли и контроллера Sony для создания по-настоящему увлекательного игрового процесса.
Rebirth позволит нам исследовать потрясающий мир в формате 4K, используя адаптивные триггеры контроллера DualSense для передачи различных эффектов в зависимости от происходящего на экране. А поддержка обратной тактильной связи, в свою очередь, дает широкий спектр ощущений, касающихся взаимодействия с окружающей обстановкой, транспортными средствами и, конечно же, сражениями, которые являются важнейшим элементом игры.
Среди других особенностей Final Fantasy 7 Rebirth на PS5 - поддержка 3D-аудио, что создает захватывающую звуковую среду и улучшает саундтрек игры, изобилующей отличными мотивами.
А можно пожалуйста больше информации по игре, а то смотреть на попытки оправдать никому нафиг не нужные функции в контроллере уже не смешно, странно что не сказали про мифический SSD.
инфы по игре уже предостаточно, куча трейлеров, отдельная презентация прошла, вышла демка, вся лента уже заср@на новостями по игре
Пускай будет еще информация, а лучше пусть скажут когда выйдет заключительная часть ремейка или её застанут наши дети
"показали преимущества игры на PS5" над чем? свичем?
Это вообще шутка или новость, вроде еще не 1ое апреля
Видимо шутка, называть преимуществом один доступный вариант из одного... это и правда смешно =)