В процессе захвата движения при создании FFVII Remake использовалось множество реквизита ручной работы ©

В интервью изданию 4Gamer представители издательства Square Enix детально описали, как в студии происходит захват движения при работе над ремейком FFVII. Оказывается, что не только весь реквизит сделан вручную, но и все декорации. Работа по захвату движения для FFVII Remake стала обычной практикой во всех играх компании, если речь идет о мокапе.

В Square Enix есть огромный запас различного муляжного оружия, которое используется в их играх. Сотрудники компании сочетают в своей работе как покупные модели и игрушки, так и предметы кустарного производства. Но для ремейка Final Fantasy VII большая часть реквизита была сделана вручную, так как он весьма уникален. В качестве примеров можно привести длинный масамунэ Сефирота и гигантский сюрикен Юффи.

В игре Бастер — меч Клауда по канону не должен обладать ножнами, однако у его модели они есть. Это сделано для того, чтобы передать движение, при котором Клауд достает его из-за спины, а затем возвращает обратно. Когда мокапер изображает поездку Клауда на мотоцикле, у коробчатой конструкции, на которую садится актер, есть палки, а сама она опирается на коврик для йоги. Из-за этого коврика проще было передвигаться.

Весь реквизит в студии захвата движения собирается очень быстро. Чтобы собрать вышеупомянутый деревянный ящик, двум сотрудникам понадобилось около пяти минут. Чтобы создать целую декорацию, требуется около часа. Иногда сотрудники на ходу придумывают новые идеи, чтобы облегчить работу. Примером может служить коврик для йоги под коробкой. Несмотря на то, что в реальной жизни декорации выглядят просто, в игре они гораздо сложнее и эффектнее.