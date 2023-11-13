В рейтинге ESRB для Final Fantasy 7: Rebirth упоминаются "глубокое декольте", "лужи крови" и многое другое

Согласно сюжету Final Fantasy 7, эковоины нанимают бесстрастного Клауда Страйфа для участия в рейдах на вырабатывающие энергию мако реакторы, которые, по их мнению, истощают жизненную силу планеты. Оказавшись в центре событий, Клауд совершает открытие, которое изменяет не только его жизнь, но и судьбу всего мира.