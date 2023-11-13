В рейтинге ESRB для Final Fantasy 7: Rebirth упоминаются "глубокое декольте", "лужи крови" и многое другое

Сегодня появился официальный рейтинг Final Fantasy 7: Rebirth от ESRB. Совет по рейтингам развлекательного программного обеспечения (ESRB) присвоил предстоящей ролевой игре Square Enix рейтинг «T» вместе с кратким описанием, в котором упоминается не только насилие, но и наводящие на размышления темы. Рейтинг «T» для подростков присвоен из-за крови, нецензурной лексики, легких наводящих на размышления тем, употребления алкоголя и табака, насилия.
Это ролевая игра в жанре экшн, в которой игроки следуют истории наемника (Клауд Страйф) в поисках спасения планеты от зла. Игроки исследуют фэнтезийные ландшафты, выполняют миссии и сражаются с монстрами и солдатами в безумных рукопашных боях. Персонажи используют мечи, посохи, оружие и магические заклинания для борьбы с монстрами и людьми-солдатами; Бой сопровождается звуками ударов, криками боли и взрывами. Кат-сцены изображают дальнейшие случаи насилия, иногда с брызгами/лужами крови: персонажи пронзены или порезаны мечами, иногда с эффектами замедленного движения; убийца, бросающий вращающийся клинок в цель; персонажи, расстрелянные солдатами. Некоторые женские персонажи имеют откровенную одежду (например, глубокое декольте); наводящие на размышления диалоги иногда сопровождают панорамирование камеры/крупные планы тел/нарядов персонажей (например, «Просто признай это. Ты явно очарован моим дерзким пляжным телом»). В игре присутствует некоторое количество алкоголя: играя за Клауда, игроки могут пить самогон в баре; в роликах иногда присутствуют пьяные персонажи, невнятно говорящие. В нескольких сценах изображены персонажи, курящие сигары или кальяны. В игре появляются слова «sh*t», «a*shole» и «pr*ck».
Final Fantasy 7: Rebirth выйдет 29 февраля 2024 года эксклюзивно на PS5.
Интересно они в этот раз нормальную юбку Тифе завезут или опять всё замажут и придётся опять модами всё исправлять.
Ждем
"легких наводящих на размышления тем" - это ошибка перевода, или действительно "работать мозгами" это действительно, очень опасно для подростков?