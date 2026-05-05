В сеть утекли детали и скриншот Final Fantasy 7 Return - заключительной части масштабной трилогии ремейков

Грандиозная серия ремейков легендарной ролевой игры Final Fantasy 7 близится к финалу. И пока официальные представители Square Enix сохраняют молчание, интернет переполняется инсайдами о том, что преданных поклонников культовой «Семерки» ожидает потрясающая презентация заключительной главы. Сегодня социальные форумы начали массово делиться серией крайне интригующих информационных сливов и даже появился первый скриншот, пусть и максимально сомнительного качества.

Автором инсайда назвался источник якобы близкий производству летних игровых выставок аноним, занимающийся подготовкой трансляций Summer Game Fest. По его словам, заключительный ремейк получит подзаголовок Final Fantasy 7: Return. И хотя, по словам инсайдера, на фоне остальных титанических эксклюзивов трейлеру якобы «отказали в престижном праве закрытия самого финального слота летней выставки Джеффа Кили», разработчики приготовили для демонстрации эффектный трейлер и целый ворох деталей известных уже сейчас:

Final Fantasy 7: Return выйдет в начале 2027 года.

Авторы закладывают тройной скрытый смысл в підзаголовок.

Спойлер

Возврат на родную планету Гайю и полная сборка целостности мировой карты (к возвращению и полному изучению ранее показанного мельком футуристического Мидгара из первой части!). Фундаментальное (доп) возвращение классической ролевой геймплейной структуры, о которой мы поведаем дальше; И самая интересная загадка сюжета, истинное понимание которой придёт в моменты сюжетных кульминационных мостиков игры, так как напрямую завязывает события концовки прошлого сиквела со своими многогранными реальностями к итогам переосмысленных жизней Клауда или Айрис.

Боевая механика предложит кардинальный мод Active Turn Action. Выбранный профиль активирует старую олдскульную камеру "широкого обхвата" начала схватки: система урежет базовые хаотичные движения спама кнопок, резко повысит (x3) урон обычного классического удара/магии или лимита героя за очки заряда ATB — но добавит интервальное тактическое ожидание и пошаговый контроль "вдумчивости" между членами отряда.

Если утечка хотя бы наполовину правдива, Return увеличит объёмы Rebirth в два раза по территории открытых масштабов. Заявлена общая длительность в три раза больше предыдущей игры.

Состав сопартийцев героя разрастётся на целых три постоянных компаньона для игры — двое будут знакомы по прошлым играм, а еще один будет совершенно новым "персонажем-сюрпризом".

В добавок к этому в сеть якобы слили скрншот из Final Fantasy 7: Return. По словам автора этой утечки, кадр взят из анонсирующего трейлера игры.

Square Enix, по сообщениям все тех же слухов: параллельно разработали для презентаций бандл из мега-издания триптиха под одним именем: 7-ая глава перенесётся к нам из сборки диска Remake (2020), Crisis Core Reunion и прошлогодней Rebirth.