В Square Enix подтверждают усердную работу над третьей частью ремейка Final Fantasy 7

Всего месяц назад состоялся выход прямого продолжения ремейка Final Fantasy 7, однако у авторов игры нет даже времени отметить успех его релиза. Final Fantasy 7 Rebirth получила положительные оценки от критиков и восторженные отзывы от игроков, что безусловно радует разработчиков, но вся команда уже перешла к работе над следующей игрой. В Square Enix официально подтвердили разработку третьей части ремейка Final Fantasy 7.
Об этом стало известно из выступления игрового директора Тэцуи Номуры. Он вместе с ведущим сценаристом ремейка Final Fantasy 7 и Final Fantasy 7 Rebirth Кадзусигэ Нодзимой уже работает над третьей частью.
Как стало известно, Номура начал работу над третьей частью, когда Final Fantasy 7 Rebirth еще находился на завершающей стадии разработки. По его словам, производство концепции продолжения началось еще в 2022 году. Это означает, что третья часть ремейка культовой игры не заставит себя долго ждать. Вероятно, её релиз уже может состояться в 2025-2026 году, осталось только дождаться более подробной информации от Square Enix.
Я так понимаю третья часть ремейка будет самая крутая в плане боссов ведь по идее там должны появится различные версии оружия в том числе и самые имбовые изумрудное и рубиновое, ну и опять же самые крутые материи. в том числе и самоны.