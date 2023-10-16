В сюжете Final Fantasy 7 Rebirth найдется место для серьезной драмы и абсурдного юмора ©

Разработчики из Square Enix в Final Fantasy 7 Rebirth обещают представить грандиозное продолжение ремейка Final Fantasy 7, выпущенного в 2019 году. Сиквел значительно увеличит уровень напряжения и эпических событий в основной сюжетной линии с участием любимых персонажей, однако характерные для серии расслабляющие моменты никуда не денутся. Режиссер Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи (Naoki Hamaguchi) подтвердил, что в игре они постарались донести разные настроения и подачу, чтобы игрокам было интересно прослеживать сюжет на протяжении всего прохождения.

По словам Хамагучи, история в Final Fantasy 7 Rebirth будет иметь несколько различных оттенков. Игроки столкнутся с настоящей драмой, жизненными проблемами и сложными характерами главных персонажей, которые подчеркнут общее повествование. Вместе с этим в игре найдется множество расслабляющих и комических моментов.

Эмоциональные взлеты и падения ждут игроков Final Fantasy 7 Rebirth уже 29 февраля на PlayStation 5. Официально версия игры для ПК еще не была анонсирована, однако релиз игры на этой платформе практически гарантирован через год.