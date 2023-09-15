В зрелищном геймплейном трейлере Final Fantasy VII Rebirth раскрыли дату выхода ©

Компания Square Enix представила в State of Play новый трейлер к Final Fantasy VII Rebirth. В ролике можно увидеть несколько новых кадров из игры, которая станет одним из самых важных релизов для поклонников вселенной за последние несколько лет. Final Fantasy VII Rebirth выйдет 29 февраля 2024 года для консоли PlayStation 5, но про дату выхода на других платформах пока неизвестно.

Sony по-прежнему заинтересована в сотрудничестве с Square Enix, и во время State of Play мы получили презентацию продолжительных кадров, которые буквально нагнетают ожидание. Final Fantasy VII Rebirth предложит очень насыщенный геймплей, и опубликованный трейлер - лучшее тому подтверждение.

Square Enix значительно развивает знакомый сюжет.... но в то же время компания подчеркивает важную деталь - Final Fantasy VII Rebirth будет представлять собой "отдельную историю". Игрокам не нужно знать о событиях Final Fantasy VII Remake, чтобы получить удовольствие от игры Rebirth.

Путешествие в неизвестность продолжается... Выбравшись из антиутопического города Мидгар, Клауд и его друзья отправляются в путешествие по планете. В огромном мире их ждут новые приключения - бегайте по зеленым лугам на чокобо и исследуйте обширные пространства.