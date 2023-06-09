Веб-сайт Final Fantasy 7 Rebirth предлагает релиз PS4, но это почти наверняка ошибка ©

Официальный сайт Final Fantasy 7 Rebirth предполагает, что сиквел может стать кросс-ген релизом как для PS5, так и для PS4, но эта информация почти наверняка была опубликована с ошибкой.



Как заметило бдительное око Resetera после объявления о задержке Final Fantasy 7 Rebirth на Summer Game Fest 2023, на официальном сайте Square Enix для сиквела в самом низу страницы указано "PS5/PS4". Студия ранее подтвердила, что игра будет эксклюзивной для PS5 из-за ее "графического качества", а также "скорости доступа к SSD на машинах нового поколения", поэтому удивительно видеть, что она случайно указана для PS4.

В то время как ремейк Final Fantasy 7 был кросс-генным релизом, обновленная версия Intergrade является эксклюзивом для консоли PS5. В сочетании с недвусмысленным предыдущим подтверждением Square Enix о том, что Rebirth является эксклюзивом PS5, это наводит на мысль, что сайт не соответствует действительности.