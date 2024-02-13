"Ведьмак 3", Horizon Zero Dawn и Ghost of Tsushima напрямую повлияли на создание Final Fantasy 7 Rebirth

Через несколько недель состоится выход долгожданной второй части ремейка культовой Final Fantasy VII. В свое время эта игра определила законы жанра ролевых игр и оказала влияние на всю игровую индустрию. Обновленное же издание, учитывая постоянно прогрессирующие технологии и новые решения, вынуждено черпать некоторые идеи из западных проектов. Создатели Final Fantasy VII Rebirth открыто признаются, что во время разработки вдохновлялись ролевыми элементами "Ведьмака 3", масштабным миром Horizon Zero Dawn и динамичной боевкой Ghost of Tsushima.

Проекты от западных студий фактически легли в основу Final Fantasy 7 Rebirth, которая использует открытый мир и дает игрокам множество возможностей. Об этом сообщил продюсер серии Final Fantasy Наоки Хамагути в интервью с журналистами. Он особо отметил вклад "Ведьмака 3", который пользуется уважением среди всей команды разработчиков.

The Witcher 3 - игра, которую я очень уважаю. Она, безусловно, была полезна в качестве ориентира для того, что мы хотели сделать. Впрочем, не только The Witcher 3, но и ряд других игр, в которые я играл, были очень хороши для этого, например Horizon Zero Dawn и Ghost of Tsushima. Мы играли во многие из этих игр и смотрим на все, что там есть, и видим, что работает. Однако я не хочу просто копировать то, что делает другая игра. Не думаю, что это кому-то поможет и что в итоге получится хорошо. В Rebirth мы сосредоточились на побочном контенте и побочных мероприятиях, и все они должны иметь уникальные элементы, которые бы делали их совершенно непохожими на все остальные.

— заявил Наоки Хамагути.

Также директор Final Fantasy 7 Rebirth раскрыл подробности создания карточной мини-игры. Как оказалось, она также была позаимствована из "Ведьмака 3". При разработке карточной игры в Final Fantasy 7 Rebirth авторы опирались на механики "Гвинта", который будет хорошо знаком поклонникам The Witcher 3.