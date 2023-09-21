Винсент Валентайн будет "сопровождающим персонажем" в Final Fantasy 7: Rebirth ©

После различных демонстраций и предварительных обзоров игры Final Fantasy 7 Rebirth от Square Enix появилось много новых подробностей и геймплей. Благодаря интервью Game Informer мы узнали, что Винсент Валентайн не будет играбельным персонажем.

Появившись на прошлой неделе в трейлере, анонсирующем дату выхода игры, Винсент присоединится к группе в ходе сюжета, но будет лишь сопровождать их, как Ред XIII в Final Fantasy 7 Remake. Творческий директор Тецуя Номура объяснил, что в оригинальной игре он присоединялся к группе во время прохождения сюжета.

На прошлой неделе Номура намекнул, что сопровождающие персонажи станут официальными членами партии в сиквеле. Если с Винсентом дело обстоит именно так, то команда, возможно, захочет полностью раскрыть его способности там, где это имеет смысл по сюжету. Как бы то ни было, игрокам предстоит управлять Кейт Сит и Ред XIII, каждый из которых обладает уникальной механикой, а также новыми синергетическими способностями, с которыми можно экспериментировать.

Final Fantasy 7 Rebirth поступит в продажу 29 февраля 2024 года для PS5. Игра займет 150 ГБ места на двух дисках Blu-ray, но переключаться между ними во время игры не придется.