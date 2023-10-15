Винсента Валентайна из Final Fantasy VII Rebirth озвучивает популярный актер озвучивания Мэттью Мерсер ©

Винсента Валентина из Final Fantasy VII Rebirth озвучивает актер Мэттью Кристофер Миллер, более известный как Мэтт Мерсер.

Эта новость была подтверждена вчера через официальный Twitter-аккаунт Final Fantasy VII Rebirth. Вслед за этим популярный актер озвучивания обратился в Twitter, чтобы поблагодарить всех за позитивную энергию.

Год мечтаний завершился этим. Ни одна игра не оказала на меня такого влияния, как FF7, и быть частью этой игры, тем более с одним из моих любимых персонажей, - большая честь для меня.

Актер добавил: "Спасибо всем за эту энергетику".

Мерсер известен своей работой над озвучиванием различных аниме-сериалов, а также озвучиванием множества популярных персонажей видеоигр, включая Ганондорфа из Tears of the Kingdom, Леона С. Кеннеди из Resident Evil 6, Джека Купера из Titanfall 2, МакКриди из Fallout 4, Хрома и Рёму из Fire Emblem и многих других.

Винсент Валентайн (Vincent Valentine), бывший Турок из оригинальной Final Fantasy VII, также присоединится к вашей партии в грядущей следующей части Final Fantasy VII Remake - Rebirth. Судя по всему, Валентайн не будет играбельным в Rebirth, но вполне вероятно, что это произойдет в следующей части ремейка.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет 29 февраля 2024 года для PlayStation 5. Релиз на ПК пока не анонсирован.