Все квесты в Final Fantasy 7 Rebirth будут представлены в двух разных вариантах

В числе наиболее интересных фактов, касающихся разработки Final Fantasy 7 Rebirth, можно назвать слова режиссера Наоки Хамагучи о том, что в игре будет использоваться два разных варианта квестов из-за вариативности, которая может произойти с персонажем раньше или позже по сюжету.

По информации Square Enix, Final Fantasy 7 Rebirth станет более открытой по сравнению с Final Fantasy 7 Remake, несмотря на то, что не является игрой с открытым миром. Благодаря большой карте локации можно будет посещать нелинейно, что может стать головной болью при создании игры с таким глубоким повествованием.

Именно эта проблема привела разработчиков к созданию двух одновременных сюжетных линий для одного персонажа, который ведет себя по-разному в зависимости от того, посещаете ли вы то или иное место в определенный момент сюжета. Ниже приводится объяснение проблемы, но могут быть спойлеры, поэтому, если вы не хотите получить спойлеры, вы знаете, что делать.

Одним из первых действий после Мидгара в FF7 является посещение места под названием Каньон Космо, где вы вскоре узнаете, что настоящее имя Реда XIII - Нанаки, и, несмотря на то, что он выглядит как старик, технически он не является взрослым, по крайней мере, с точки зрения его возраста. Вы также узнаете некоторую предысторию его отца, которого он считал трусом, но оказалось, что все было совсем наоборот, что, несомненно, отразилось на его характере. По словам режиссера Rebirth Наоки Хамагучи (Naoki Hamaguchi) в интервью Screen Rant, это то, что они пытались представить во всех квестах игры.

"В оригинале, возможно, вы помните, что в Ред XIII, если вы отправитесь в Каньон Космо, его личность немного меняется", - поделился Хамагучи. "Учитывая, что его личность меняется, мы сделали так, что все квесты в игре как бы имеют версию Ред XIII и версию Нанаки. Так что у людей есть все возможности для этого".

Как это будет реализовано в самой Rebirth, пока остается неизвестным, но похоже, что разработчики действительно стремятся наполнить мир FF7 содержанием, подобно тому, как они это было сделано в Remake.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет 29 февраля 2024 года для PS5.