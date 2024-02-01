Выпуск State of Play, посвящённый Final Fantasy 7 Rebirth, пройдёт 6 февраля

В завершение последнего мероприятия Sony подтвердила, что еще одна игра состоится 6 февраля. Он будет посвящен только одной игре - Final Fantasy 7 Rebirth от Square Enix, которая выходит в конце этого месяца эксклюзивно для PS5.

Издатель поделится новыми подробностями геймплея и "другими интересными новостями", которые игроки не захотят пропустить. Во второй части саги Final Fantasy 7 Remake Клауд, Тифа, Аэрит, Баррет и Ред XIII отправятся за пределы Мидгара, чтобы преследовать Сефирота. Они посещают классические места, такие как Джунон (и новые, такие как Воронье гнездо), и объединяются с другими персонажами, такими как Кейт Сит и Юффи.

Появятся также Сид и Винсент Валентайн, но за них не дадут поиграть. Кроме того, игроки откроют для себя новые мини-игры, такие как Queen's Blood и игра на пианино, поучаствуют в гонках на чокобо и выполнят множество побочных заданий.

Final Fantasy 7 Rebirth выходит 29 февраля.