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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 327 оценок

Watchman Voice поделились новостями про дубляж Final Fantasy VII: Advent Children

Алекс470
Новости

Творческое объединение Watchman Voice поделились новостями относительно дубляжа мультфильма Final Fantasy VII: Advent Children:

Озвучка Последней Фантазии немного задерживается, но это неспроста! Дописываем оставшихся персонажей и готовим вам пару сюрпризов и вот один из них. К актёрскому составу присоединился Александр Новиков, который записал для нас Баррета Уоллеса.

Кроме того сегодня они выложили первые несколько минут мультфильма в итоговом варианте сведения звука. Именно так дубляж будет звучать на релизе

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Dmitriy Rusty

Этот мульт уже давно на русском,какого ХУдожника вы там озвучиваете клоуны)))

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Алекс470

Озвучки были, но в основном закадровые, это не всех устраивает. Тут дубляж с профессиональными актёрами, на который были сборы и вполне успешные. Значит это кому то да надо

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