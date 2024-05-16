Watchman Voice поделились новостями про дубляж Final Fantasy VII: Advent Children

Творческое объединение Watchman Voice поделились новостями относительно дубляжа мультфильма Final Fantasy VII: Advent Children:
Озвучка Последней Фантазии немного задерживается, но это неспроста! Дописываем оставшихся персонажей и готовим вам пару сюрпризов и вот один из них. К актёрскому составу присоединился Александр Новиков, который записал для нас Баррета Уоллеса.
Кроме того сегодня они выложили первые несколько минут мультфильма в итоговом варианте сведения звука. Именно так дубляж будет звучать на релизе
Этот мульт уже давно на русском,какого ХУдожника вы там озвучиваете клоуны)))
Озвучки были, но в основном закадровые, это не всех устраивает. Тут дубляж с профессиональными актёрами, на который были сборы и вполне успешные. Значит это кому то да надо