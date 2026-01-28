Xbox Series S превосходит Nintendo Switch 2 по качеству текстур Final Fantasy 7 Remake, несмотря на меньший объем ОЗУ

На прошлой неделе Final Fantasy VII Remake от разработчика и издателя Square Enix наконец-то вышла на Xbox Series S/X и Nintendo Switch 2.

Первые впечатления пользователей от демоверсии были очень положительными в отношении версии для Nintendo Switch 2. Однако специалисты Digital Foundry опубликовали свой анализ, и, похоже, самая впечатляющая версия из всех — это та, что работает на Xbox Series S.

В течение этого поколения консолей более дешёвая консоль Xbox Series от Microsoft часто подвергалась критике со стороны разработчиков за недостатки оборудования, особенно в отношении оперативной памяти. Действительно, даже консоль Nintendo Switch 2 имеет больше оперативной памяти (9 ГБ против 8 ГБ), выделенной для игр, и тем не менее Final Fantasy VII Remake демонстрирует лучшее качество текстур на консоли Microsoft.

В то время как версия для Switch 2, похоже, использует ресурсы из версий для PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox Series S использует полное качество ресурсов, которое можно увидеть на её старшей сестре, Xbox Series X, и на PS5. Digital Foundry предполагает, что, несмотря на меньший объем доступной оперативной памяти, Series S достигает этого результата благодаря потоковой передаче текстур, обеспечиваемой её процессором — специализированным 8-ядерным чипом AMD Zen 2, который практически идентичен чипу Series X, за исключением немного более низкой тактовой частоты. В отличие от него, Nintendo Switch 2 имеет заметно менее мощный процессор — ARM Cortex-A78C. Он имеет преимущество в виде поддержки NVIDIA DLSS на графическом процессоре, но здесь это не помогает.

Тем не менее, настройки графики, используемые в версии для Series S, такие как качество теней, находятся где-то посередине между версиями для PlayStation 4 и PlayStation 5. Что касается разрешения и частоты кадров, владельцы Xbox Series S могут выбирать между разрешением 1080p и 60 кадрами в секунду или разрешением 1440p и 30 кадрами в секунду. Xbox Series X, с другой стороны, использует те же параметры, что и версия Final Fantasy VII Remake для PS5: 1512P при 60 кадрах в секунду в режиме производительности и 2160P (нативное 4K) при 30 кадрах в секунду в режиме качества.