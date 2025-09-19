Японские фанаты выбрали лучших женских персонажей из серии игр Final Fantasy

Всемирно известная серия RPG Final Fantasy славится своими запоминающимися и яркими женскими персонажами. Японские фанаты на портале Ranking определили рейтинг самых популярных женских персонажей всех времен серии Final Fantasy. Всего было отдано 10,331 голосов.
В списке представлены самые разные героини: очаровательная призывательница Юна (FFX), крутая и суровая Лайтнинг (FFXIII), загадочная девушка с даром магии Тина Бранфорд (FFVI), жизнерадостная и непосредственная цветочница Айрис (FFVII) и многие другие. А вот кто занял первое место:
1 место: Тифа Локхарт (FINAL FANTASY VII)
Легенда серии. Идеальное сочетание силы, доброты и внешности.
2 место: Юна (FINAL FANTASY X)
Воплощение чистоты, самоотверженности и силы духа.
3 место: Тина Бранфорд (FINAL FANTASY VI)
Икона серии, загадочная и могущественная.
4 место: Айрис Гейнсборо (FINAL FANTASY VII)
Вечная цветочница, символ невинности и надежды.
5 место: Лайтнинг (FINAL FANTASY XIII)
Сильная, независимая и бесстрашная героиня.
6 место: Юффи Кисараги (FINAL FANTASY VII)
Настоящая ниндзя с большим сердцем.
7 место: Гарнет Тил Александрос XVII (FINAL FANTASY IX)
Благородная принцесса, жаждущая свободы.
8 место: Селис Шер (FINAL FANTASY VIII)
Оценка: Мечтательная и романтичная ведьма.
9 место: Рикку (FINAL FANTASY X)
Энергичная и оптимистичная воровка.
10 место: Лулу (FINAL FANTASY X)
Оценка: Роковая красавица с суровым взглядом и золотым сердцем.
Надо на порнохабе опрос провести. Уверен, что оценки совпадут.
Ещё как совпадут ))
не совпадут. если посмотреть ролики, то там в основном фигурируют:
- тифа
- айрис
- юфи
- скарлет
остальных женских персонажей показывают крайне редко
Рейтинг без арта - дизлайк
Риноа Хартилли
А на 8 месте Селис из 6 части, а не из 8
загуглил :) не знал такую, из старых играл только в 7, 8, 9
Роза фф4 самая топовая
Чё за анорексичная х..ня? Смахивает на ловушку. Бёдра где? Сисечки? Из плюсов ток еб.ло 3/10. Мне кости нравиться должны?
Которая Терра?
В оригинале она Тина, в английской локализации сменили на Терра.
в какой то игре есть синди,которая на заправке работает
15
По сути это список ещё и для порно ИИ генераций )
ИИ уже умеет генерировать такие видео? фото смотреть ни о чем.