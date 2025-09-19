ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Final Fantasy 7 30.05.1998
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 769 оценок

Японские фанаты выбрали лучших женских персонажей из серии игр Final Fantasy

2BLaraSex 2BLaraSex

Всемирно известная серия RPG Final Fantasy славится своими запоминающимися и яркими женскими персонажами. Японские фанаты на портале Ranking определили рейтинг самых популярных женских персонажей всех времен серии Final Fantasy. Всего было отдано 10,331 голосов.

В списке представлены самые разные героини: очаровательная призывательница Юна (FFX), крутая и суровая Лайтнинг (FFXIII), загадочная девушка с даром магии Тина Бранфорд (FFVI), жизнерадостная и непосредственная цветочница Айрис (FFVII) и многие другие. А вот кто занял первое место:

1 место: Тифа Локхарт (FINAL FANTASY VII)
Легенда серии. Идеальное сочетание силы, доброты и внешности.

2 место: Юна (FINAL FANTASY X)
Воплощение чистоты, самоотверженности и силы духа.

3 место: Тина Бранфорд (FINAL FANTASY VI)
Икона серии, загадочная и могущественная.

4 место: Айрис Гейнсборо (FINAL FANTASY VII)
Вечная цветочница, символ невинности и надежды.

5 место: Лайтнинг (FINAL FANTASY XIII)
Сильная, независимая и бесстрашная героиня.

6 место: Юффи Кисараги (FINAL FANTASY VII)
Настоящая ниндзя с большим сердцем.

7 место: Гарнет Тил Александрос XVII (FINAL FANTASY IX)
Благородная принцесса, жаждущая свободы.

8 место: Селис Шер (FINAL FANTASY VIII)
Оценка: Мечтательная и романтичная ведьма.

9 место: Рикку (FINAL FANTASY X)
Энергичная и оптимистичная воровка.

10 место: Лулу (FINAL FANTASY X)
Оценка: Роковая красавица с суровым взглядом и золотым сердцем.

18
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
ZAUSA
Японские фанаты выбрали лучших женских персонажей из серии игр Final Fantasy

Надо на порнохабе опрос провести. Уверен, что оценки совпадут.

13
Axel Made

Ещё как совпадут ))

2
Искусственный интеллeкт

не совпадут. если посмотреть ролики, то там в основном фигурируют:
- тифа
- айрис
- юфи
- скарлет
остальных женских персонажей показывают крайне редко

2
Sigon

Рейтинг без арта - дизлайк

7
Rayjin

Риноа Хартилли

5
ka27

А на 8 месте Селис из 6 части, а не из 8

загуглил :) не знал такую, из старых играл только в 7, 8, 9

1
MadPumpkin2

Роза фф4 самая топовая

4
Phoenix87

Чё за анорексичная х..ня? Смахивает на ловушку. Бёдра где? Сисечки? Из плюсов ток еб.ло 3/10. Мне кости нравиться должны?

6
Offn
Тина Бранфорд

Которая Терра?

2
2BLaraSex

В оригинале она Тина, в английской локализации сменили на Терра.

2
ДаДжи

в какой то игре есть синди,которая на заправке работает

2
Геральт Батькович

15

2
Allexandrr

По сути это список ещё и для порно ИИ генераций )

2
bohdan2015

ИИ уже умеет генерировать такие видео? фото смотреть ни о чем.

1