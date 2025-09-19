Японские фанаты выбрали лучших женских персонажей из серии игр Final Fantasy

Всемирно известная серия RPG Final Fantasy славится своими запоминающимися и яркими женскими персонажами. Японские фанаты на портале Ranking определили рейтинг самых популярных женских персонажей всех времен серии Final Fantasy. Всего было отдано 10,331 голосов.

В списке представлены самые разные героини: очаровательная призывательница Юна (FFX), крутая и суровая Лайтнинг (FFXIII), загадочная девушка с даром магии Тина Бранфорд (FFVI), жизнерадостная и непосредственная цветочница Айрис (FFVII) и многие другие. А вот кто занял первое место:

1 место: Тифа Локхарт (FINAL FANTASY VII)

Легенда серии. Идеальное сочетание силы, доброты и внешности.

2 место: Юна (FINAL FANTASY X)

Воплощение чистоты, самоотверженности и силы духа.

3 место: Тина Бранфорд (FINAL FANTASY VI)

Икона серии, загадочная и могущественная.

4 место: Айрис Гейнсборо (FINAL FANTASY VII)

Вечная цветочница, символ невинности и надежды.

5 место: Лайтнинг (FINAL FANTASY XIII)

Сильная, независимая и бесстрашная героиня.

6 место: Юффи Кисараги (FINAL FANTASY VII)

Настоящая ниндзя с большим сердцем.

7 место: Гарнет Тил Александрос XVII (FINAL FANTASY IX)

Благородная принцесса, жаждущая свободы.

8 место: Селис Шер (FINAL FANTASY VIII)

Оценка: Мечтательная и романтичная ведьма.

9 место: Рикку (FINAL FANTASY X)

Энергичная и оптимистичная воровка.

10 место: Лулу (FINAL FANTASY X)

Оценка: Роковая красавица с суровым взглядом и золотым сердцем.