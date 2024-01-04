Зак Фэйр сыграет очень важную роль в Final Fantasy 7 Rebirth

О том, какую роль сыграет Зак Фэйр в Final Fantasy 7 Rebirth, фанаты обсуждают уже давно. Конечно, мы уже давно знаем, что он сыграет важную роль в грядущем сиквеле, но поскольку концовка Final Fantasy 7 Remake предполагает, что он, возможно, избежал смерти, которая постигла его в оригинальной игре, естественно, нет недостатка в теориях о том, как трилогия ремейка отклоняется от оригинальной сюжетной линии.

И хотя многое в участии персонажа до сих пор остается загадкой, геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагути вновь рассказал о том, насколько большую роль он сыграет в сюжете сиквела. В недавнем разговоре с Game Informer Хамагути подтвердил важность персонажа, добавив, что его неожиданная роль в Rebirth также поможет игрокам "глубже понять мир Final Fantasy 7". По словам Хамагути, Зак и Шепчущие, которые также вернутся, "одинаково важны" для сюжета трилогии ремейков.

Через него игроки смогут прочувствовать и понять больше мировоззрения Final Fantasy 7, и это углубит их понимание мира Final Fantasy 7. Мы использовали персонажа Зака для того, чтобы показать совокупность взглядов [автора сюжета и сценария Кадзусигэ Нодзимы, креативного директора Тэцуи Номуры и продюсера Ёсинори Китасэ] - оригинальных создателей - на то, как появился мир Final Fantasy 7, а также на его политику и правила, управляющие этим миром. Это будет показано через персонажа Зака. Как и Шептуны, Зак — не менее важный, ключевой персонаж этой истории, который, я думаю, понравится фанатам в Rebirth.

Final Fantasy 7 Rebirth выходит 29 февраля на PS5.