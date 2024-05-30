Ждем анонса ПК-версии? Эксклюзивность Final Fantasy 7 Rebirth на PlayStation 5 закончилась

Начиная с сегодняшнего дня, Final Fantasy 7 Rebirth теоретически может выйти на других платформах, в частности на ПК, поскольку период эксклюзивности для PS5 завершился. Как вы, возможно, помните, эта дата была указана в трейлере, показанном во время State of Play в сентябре прошлого года, где говорилось, что игра "не будет доступна на других платформах до 29 мая 2024 года".
Однако это не означает, что игра немедленно появится в Epic Games Store или Steam. На самом деле, учитывая предыдущие случаи, вероятно, потребуется несколько месяцев ожидания. Кроме того, мы не знаем точных условий соглашений между Square Enix и Sony, поэтому не можем сказать, будет ли игра доступна только на ПК или также на Xbox. Например, спустя четыре года после выпуска, Final Fantasy 7 Remake всё еще не вышла на консоли Xbox.
Таким образом, невозможно точно оценить, когда Final Fantasy 7 Rebirth появится на других платформах. Но мы можем сделать предположение, взглянув на предыдущие случаи. Например, эксклюзивность Final Fantasy 16 на PS5 закончилась 31 декабря 2023 года, однако на данный момент игра доступна только на PlayStation, хотя известно, что версия для ПК находится на финальной стадии разработки.
В случае с Final Fantasy 7 Remake период эксклюзивности на платформах PlayStation закончился 21 апреля 2021 года, но версия для ПК появилась (сначала эксклюзивно в Epic Games Store) только в декабре того же года.
Однако недавно Square Enix объявила о новой коммерческой стратегии, направленной на более агрессивный подход к мультиплатформенности, с намерением выпускать больше игр одновременно на Nintendo Switch, Xbox и ПК. Поэтому возможно, что Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на других платформах быстрее, чем предыдущие игры серии.
Надеюсь.
Учитывая их новую стратегию направленную на мультиплатформу, скоро выйдет.
Через пол года возможно выйдет на ПК такими темпами,
Ждём. 🤗
Rebirth идёт следом за ремейком?Правильно понимаю?Не шарю за финалку.
Ремейк классный,вот недавно начал играть.
сколько воды в одном посте // Данил Волков
С удовольствием перепройду 16 со всеми длс. Мб в этот раз скверы посмотрят свои отчеты прибыли и поймут, что в выпуск в стиме принесет им бабок куда больше нежели получить некую сумму от эпиков и мариновать игру у них.
Сначала должна выйти фф16 на пк. И только потом фф7 // Антон Городец