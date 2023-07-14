9 минут геймплея мобильной Final Fantasy 7 Ever Crisis ©

За последние несколько дней некоторые счастливчики получили возможность получить в свои руки бета-версию Final Fantasy 7 Ever Crisis, благодаря которой они смогли опробовать долгожданную мобильную игру, которая возвращает все истории, связанные с седьмой часть Final Fantasy в одном продукте.

Благодаря этим тестам появилось несколько видеороликов, помогающих лучше понять, как будет работать игра. После того, как мы смогли увидеть более подробную информацию о Limit Break в Final Fantasy 7 Ever Crisis, настала очередь боев. Канал IGN USA на YouTube выпустил видео, показывающее девять минут игрового процесса. Помимо демонстрации битвы с двумя роботами, в видео мы также можем увидеть группу главных героев, сражающихся с некоторыми боссами, такими как внушительный Ифрит или Зу, большая птица, сопровождаемая «маленькими» Деэнглоу.

Как видно на видео, боевая система основана на использовании уже известного фанатам серии ATB (Active Time Battle). Есть даже специальные движения, при активации которых на экране отображается уникальная и эффектная анимация. Также есть кнопка, позволяющая автоматизировать бои, так что игроку приходится ограничиваться просмотром того, как за него играет ЦП: это очень распространенная функция среди мобильных игр и ценится прежде всего в тех играх, где необходимо повторять по нескольку раз одни и те же бои из-за фарма опыта или ресурсов.