Final Fantasy 7: Ever Crisis выйдет на PC через Steam 7 декабря

Дата выхода FFVII Ever Crisis на ПК в Steam назначена на следующую неделю. Square Enix объявила через английские и японские социальные сети, что игра выйдет 7 декабря 2023 года.

Это произошло через пару недель после того, как появилась страница игры в Steam. Она появилась 19 ноября 2023 года. На этой странице до сих пор не указана новая дата релиза. Однако, если кто-то пропустил, на странице указано, что за покупку люди получат разнообразные внутриигровые подарки.

Анонс лишь подтвердил, что игра появится в этот день. Никаких подробностей о версии в анонсе нет. Например, в анонсе не указано. Они будут проходить в течение декабря 2023 года.

Square Enix и Applibot также недавно объявили, что FFVII Ever Crisis победила в номинации "Лучшая история" в Google Play Best of 2023, в результате чего все игроки получат 1 000 голубых кристаллов. Эта награда будет выдаваться до 30 декабря 2023 года, так что это может означать, что игроки на ПК тоже получат ее.