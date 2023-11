Final Fantasy VII Ever Crisis достигла 7 миллионов загрузок по всему миру

Компания Square Enix объявила о том, что продолжающаяся бесплатная ролевая игра для мобильных устройств Final Fantasy VII Ever Crisis достигла семи миллионов загрузок по всему миру.

В честь этого события компания дарит игрокам 1 000 голубых кристаллов, которые можно использовать до 13 декабря 2023 года.

Final Fantasy VII Ever Crisis - это амбициозная мобильная версия, объединяющая в себе сборник Final Fantasy VII, включающий оригинальную игру, Crisis Core, Dirge of Cerberus, Before Crisis и даже Advent Children в играбельной форме. Гача включает в себя новые наряды для игроков, добавляя легкости и остроты знакомым событиям, о которых фанаты знают с избытком.

В оригинальной Final Fantasy VII будут добавлены новые реплики и адаптирован материал новелл, написанных Нодзимой, например, встреча Тифы с AVALANCHE в Traces of Two Pasts. В настоящее время в игре доступен весь сюжет Мидгара. Обновление сюжета планируется раз в месяц, причем каждый раз это будет, по-видимому, одна глава.

Final Fantasy VII Ever Crisis доступна на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Подтверждена возможность выхода игры в Steam.