Final Fantasy VII Ever Crisis достигла более 3 миллионов загрузок

Издательство Square Enix объявило о том, что новая gacha-игра для мобильных устройств Final Fantasy VII Ever Crisis менее чем за сутки после запуска преодолела отметку в три миллиона загрузок.

Чтобы вознаградить игроков за этот коллективный подвиг, каждому будет выслано по 1 000 голубых кристаллов. Это предложение действует до 9 октября 2023 года. Ниже можно ознакомиться с твитом, сообщающим об этом новом достижении:

Final Fantasy VII: Ever Crisis - это амбициозная мобильная игра, в которой в игровой форме собраны все части Final Fantasy VII, включая оригинальную игру, Crisis Core, Dirge of Cerberus, Before Crisis и даже Advent Children. В состав гачи входят новые наряды для героев, что придает легкость и пикантность знакомым событиям, о которых фанаты знают с избытком.

В оригинальной Final Fantasy VII будут использованы новые реплики и адаптирован материал новелл, например, встреча Тифы с AVALANCHE в Traces of Two Pasts. После выхода игры можно будет пройти весь сюжет в Мидгаре. Обновление сюжета планируется раз в месяц в течение трех вышедших на данный момент игр, причем каждый раз это будет, по-видимому, одна глава.