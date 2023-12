Компания Square Enix объявила, что Final Fantasy VII Ever Crisis теперь доступна на PC в Steam бесплатно.

Фанаты могут воспользоваться поддержкой разрешения 4K, 30, 60 и 120 FPS и, по крайней мере, согласно статье, хорошо интегрированным управлением с клавиатуры, которое конкурирует с сенсорным управлением на мобильных устройствах.

Во время боя клавиши от 1 до 5 служат для вызова способностей материи, а Q, W и E - для отключения лимитов. Клавиши F1 - F5 предназначены для переключения персонажей и выбора целей для способностей восстановления. Также доступна функция переназначения клавиш.

Всего в Steam-версии игры 16 достижений. Некоторые из них требуют определенной подготовки, например, преодоление 50-го этажа Мидгард-Фоллс, но большинство можно получить, просто продвигаясь по сюжету.

Final Fantasy VII Ever Crisis - амбициозная часть, объединяющая в себе сборник Final Fantasy VII, включающий оригинальную игру, Crisis Core, Dirge of Cerberus, Before Crisis и даже Advent Children в играбельной форме. Гача включает в себя новые наряды для актеров, добавляя легкости и пикантности знакомым событиям, о которых фанаты знают с избытком.

В оригинальной Final Fantasy VII появятся новые реплики, а также адаптированные материалы новелл, написанных Нодзимой, например, встреча Тифы с AVALANCHE в Traces of Two Pasts. На данный момент в игре доступен весь сюжет Мидгара. Обновления сюжета планируются раз в месяц, и каждый раз это будет, по-видимому, одна глава.

Final Fantasy VII Ever Crisis также доступна на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.