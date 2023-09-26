Final Fantasy VII: Ever Crisis выйдет на ПК ©

Издатель Square Enix и разработчик Applibot выпустят версию Final Fantasy VII: Ever Crisis для ПК (Steam), объявили компании.

Версия для ПК находится в стадии разработки и будет иметь общие данные с мобильной версией.

Более подробная информация не сообщается.

Final Fantasy VII: Ever Crisis впервые вышла для iOS в App Store и для Android в Google Play 7 сентября.