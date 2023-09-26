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Final Fantasy 7: Ever Crisis 07.09.2023
7.3 38 оценок

Final Fantasy VII: Ever Crisis выйдет на ПК

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butcher69
Новости

Издатель Square Enix и разработчик Applibot выпустят версию Final Fantasy VII: Ever Crisis для ПК (Steam), объявили компании.

Версия для ПК находится в стадии разработки и будет иметь общие данные с мобильной версией.

Более подробная информация не сообщается.

Final Fantasy VII: Ever Crisis впервые вышла для iOS в App Store и для Android в Google Play 7 сентября.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Ely Maze

Интересно кто минусы ставит?
Вы просто не поняли мою мысль в игре есть костюмы которые можно менять а энтузиасты в свою очередь переносят их в пк версию 7ки

Не все же время Nude моды выкладывать

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User_200

Final fantasy VII

Final fantasy VII: rebirth

Final Fantasy VII: Ever Crisis

это разные игры чет я запутался раньше стиме просто называлась VII потом вместо нее появилось VII rebirth

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Ely Maze

Плюс Ever Crisis в том что со временем там появляются новые костюмы при чем при должном знании их можно перенести в ремейк 7ки ну то есть игра вдохновляет модеров

Уже есть скин на клауда для 7ки из Ever Crisis

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