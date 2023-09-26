Final Fantasy VII: Ever Crisis выйдет на ПК

Издатель Square Enix и разработчик Applibot выпустят версию Final Fantasy VII: Ever Crisis для ПК (Steam), объявили компании.
Версия для ПК находится в стадии разработки и будет иметь общие данные с мобильной версией.
Более подробная информация не сообщается.
Final Fantasy VII: Ever Crisis впервые вышла для iOS в App Store и для Android в Google Play 7 сентября.
Интересно кто минусы ставит?
Вы просто не поняли мою мысль в игре есть костюмы которые можно менять а энтузиасты в свою очередь переносят их в пк версию 7ки
Не все же время Nude моды выкладывать
Final fantasy VII
Final fantasy VII: rebirth
Final Fantasy VII: Ever Crisis
это разные игры чет я запутался раньше стиме просто называлась VII потом вместо нее появилось VII rebirth
Плюс Ever Crisis в том что со временем там появляются новые костюмы при чем при должном знании их можно перенести в ремейк 7ки ну то есть игра вдохновляет модеров
Уже есть скин на клауда для 7ки из Ever Crisis