История Винсента из Dirge of Cerberus вернулась в Final Fantasy VII Ever Crisis спустя 20 лет

Компания Square Enix 29 января запустила специальное событие DIRGE of CERBERUS -FINAL FANTASY VII- EC Edition в своей мобильной ролевой игре Final Fantasy VII Ever Crisis. Обновление доступно пользователям на всех актуальных платформах, включая ПК через Steam, а также устройства на базе iOS и Android.

Проект Ever Crisis представляет собой условно-бесплатную игру, которая объединяет события всей компиляции Final Fantasy VII. Игроки могут собирать команду из знакомых героев и участвовать в битвах с использованием классической системы Active Time Battle, адаптированной под современные устройства. Ранее разработчики уже завершили сюжетные арки Crisis Core, The First Soldier и анимационного фильма Advent Children, а теперь перешли к адаптации истории Винсента Валентайна.

Оригинальная Dirge of Cerberus вышла в 2006 году эксклюзивно для консоли PlayStation 2. Это был шутер от третьего лица с элементами RPG, действие которого разворачивалось спустя три года после финала основной игры. С тех пор проект ни разу не переиздавался и не получал ремастеров, из-за чего доступ к нему на современном оборудовании был затруднен. Новое событие позволяет пережить эти события заново, хотя геймплей был изменен с экшена на командные пошаговые сражения.

Разработчики уточнили, что ивент является временным, и за участие в нем полагаются особые награды, включая лимитированное оружие. Тем не менее сюжетные задания, пересказывающие историю борьбы Винсента с организацией Дипграунд, после завершения мероприятия будут добавлены в постоянный раздел главных квестов. Таким образом, ознакомиться с повествованием можно будет в любое время.

Вместе с обновлением в игре появился баннер с новым снаряжением. Игроки получили возможность выбить для Винсента костюм формы Турков из Административного отдела расследований, а также его ультимативное оружие. В честь старта главы авторы также запустили кампанию с бонусами за вход в игру.