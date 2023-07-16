Новое видео с геймплеем мобильной Final Fantasy 7 Ever Crisis

Портал IGN выложил в сеть 20 минут игрового процесса новой мобильной игры Final Fantasy 7 Ever Crisis. На текущий момент игра проходит этап закрытого бета-тестирования для ограниченного круга лиц.

В видео можно увидеть стилистику и дизайн героев. Также заметно, что по части геймплея игра не является ярко выраженным экшеном, а активно использует элементы Active Time Battle. Также судя по геймплею и стилистике игра больше придерживается концепции первых игр серии, которые выходили ещё на PlayStation 1. Точная дата релиза Final Fantasy 7 Ever Crisis пока остается неизвестной. Ниже можно увидеть видео с геймплеем новой части для мобильных платформ.